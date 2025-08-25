SinaisSeções
Stijn Honore D Loones

Testttttt

Stijn Honore D Loones
0 comentários
Confiabilidade
79 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2024 56%
XMGlobal-Real 29
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 332
Negociações com lucro:
1 643 (70.45%)
Negociações com perda:
689 (29.55%)
Melhor negociação:
42.22 USD
Pior negociação:
-13.04 USD
Lucro bruto:
964.87 USD (235 647 pips)
Perda bruta:
-592.46 USD (231 577 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (4.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.98 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
97.15%
Depósito máximo carregado:
3.93%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
7.57
Negociações longas:
1 316 (56.43%)
Negociações curtas:
1 016 (43.57%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
0.59 USD
Perda média:
-0.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-47.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.21 USD (5)
Crescimento mensal:
1.61%
Previsão anual:
19.52%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.63 USD
Máximo:
49.21 USD (5.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.75% (47.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.07% (64.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDmicro 931
EURUSDmicro 756
AUDCADmicro 480
USDCADmicro 165
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDmicro 159
EURUSDmicro 130
AUDCADmicro 58
USDCADmicro 25
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDmicro -11K
EURUSDmicro 7.1K
AUDCADmicro 8.4K
USDCADmicro -88
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.22 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4.21 USD
Máxima perda consecutiva: -47.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 04:56
No swaps are charged on the signal account
