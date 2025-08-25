- Crescimento
Negociações:
2 332
Negociações com lucro:
1 643 (70.45%)
Negociações com perda:
689 (29.55%)
Melhor negociação:
42.22 USD
Pior negociação:
-13.04 USD
Lucro bruto:
964.87 USD (235 647 pips)
Perda bruta:
-592.46 USD (231 577 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (4.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.98 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
97.15%
Depósito máximo carregado:
3.93%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
7.57
Negociações longas:
1 316 (56.43%)
Negociações curtas:
1 016 (43.57%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
0.59 USD
Perda média:
-0.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-47.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.21 USD (5)
Crescimento mensal:
1.61%
Previsão anual:
19.52%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.63 USD
Máximo:
49.21 USD (5.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.75% (47.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.07% (64.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|931
|EURUSDmicro
|756
|AUDCADmicro
|480
|USDCADmicro
|165
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDmicro
|159
|EURUSDmicro
|130
|AUDCADmicro
|58
|USDCADmicro
|25
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDmicro
|-11K
|EURUSDmicro
|7.1K
|AUDCADmicro
|8.4K
|USDCADmicro
|-88
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.22 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4.21 USD
Máxima perda consecutiva: -47.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
