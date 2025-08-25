- 자본
- 축소
트레이드:
2 332
이익 거래:
1 643 (70.45%)
손실 거래:
689 (29.55%)
최고의 거래:
42.22 USD
최악의 거래:
-13.04 USD
총 수익:
964.87 USD (235 647 pips)
총 손실:
-592.46 USD (231 577 pips)
연속 최대 이익:
17 (4.21 USD)
연속 최대 이익:
56.98 USD (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
97.15%
최대 입금량:
3.93%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
7.57
롱(주식매수):
1 316 (56.43%)
숏(주식차입매도):
1 016 (43.57%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
0.59 USD
평균 손실:
-0.86 USD
연속 최대 손실:
8 (-47.09 USD)
연속 최대 손실:
-49.21 USD (5)
월별 성장률:
1.61%
연간 예측:
19.52%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.63 USD
최대한의:
49.21 USD (5.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.75% (47.09 USD)
자본금별:
11.07% (64.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|931
|EURUSDmicro
|756
|AUDCADmicro
|480
|USDCADmicro
|165
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDmicro
|159
|EURUSDmicro
|130
|AUDCADmicro
|58
|USDCADmicro
|25
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDmicro
|-11K
|EURUSDmicro
|7.1K
|AUDCADmicro
|8.4K
|USDCADmicro
|-88
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +42.22 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +4.21 USD
연속 최대 손실: -47.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 29"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
56%
0
0
USD
USD
528
USD
USD
79
99%
2 332
70%
97%
1.62
0.16
USD
USD
11%
1:500