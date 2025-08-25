SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Testttttt
Stijn Honore D Loones

Testttttt

Stijn Honore D Loones
0 comentarios
Fiabilidad
80 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 56%
XMGlobal-Real 29
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 334
Transacciones Rentables:
1 645 (70.47%)
Transacciones Irrentables:
689 (29.52%)
Mejor transacción:
42.22 USD
Peor transacción:
-13.04 USD
Beneficio Bruto:
965.12 USD (235 943 pips)
Pérdidas Brutas:
-592.46 USD (231 577 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (4.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.98 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
97.15%
Carga máxima del depósito:
3.93%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
7.57
Transacciones Largas:
1 316 (56.38%)
Transacciones Cortas:
1 018 (43.62%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
0.16 USD
Beneficio medio:
0.59 USD
Pérdidas medias:
-0.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-47.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.21 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.67%
Pronóstico anual:
20.27%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.63 USD
Máxima:
49.21 USD (5.07%)
Reducción relativa:
De balance:
6.75% (47.09 USD)
De fondos:
11.07% (64.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDmicro 932
EURUSDmicro 756
AUDCADmicro 481
USDCADmicro 165
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDmicro 159
EURUSDmicro 130
AUDCADmicro 58
USDCADmicro 25
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDmicro -11K
EURUSDmicro 7.1K
AUDCADmicro 8.5K
USDCADmicro -88
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +42.22 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +4.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -47.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 29" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 04:56
No swaps are charged on the signal account
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Testttttt
999 USD al mes
56%
0
0
USD
528
USD
80
99%
2 334
70%
97%
1.62
0.16
USD
11%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.