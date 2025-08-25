SegnaliSezioni
Stijn Honore D Loones

Testttttt

Stijn Honore D Loones
0 recensioni
Affidabilità
65 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 47%
XMGlobal-Real 29
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 952
Profit Trade:
1 382 (70.79%)
Loss Trade:
570 (29.20%)
Best Trade:
42.22 USD
Worst Trade:
-13.04 USD
Profitto lordo:
904.28 USD (199 576 pips)
Perdita lorda:
-564.34 USD (207 036 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (4.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.98 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
93.57%
Massimo carico di deposito:
3.93%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
6.91
Long Trade:
1 083 (55.48%)
Short Trade:
869 (44.52%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
-0.99 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-47.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.21 USD (5)
Crescita mensile:
2.04%
Previsione annuale:
24.75%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.63 USD
Massimale:
49.21 USD (5.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.75% (47.09 USD)
Per equità:
11.07% (64.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDmicro 723
EURUSDmicro 671
AUDCADmicro 393
USDCADmicro 165
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDmicro 141
EURUSDmicro 122
AUDCADmicro 52
USDCADmicro 25
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDmicro -19K
EURUSDmicro 6K
AUDCADmicro 5.2K
USDCADmicro -88
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.22 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4.21 USD
Massima perdita consecutiva: -47.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 04:56
No swaps are charged on the signal account
