Stijn Honore D Loones

Testttttt

Stijn Honore D Loones
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 47%
XMGlobal-Real 29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 952
Kârla kapanan işlemler:
1 382 (70.79%)
Zararla kapanan işlemler:
570 (29.20%)
En iyi işlem:
42.22 USD
En kötü işlem:
-13.04 USD
Brüt kâr:
904.28 USD (199 576 pips)
Brüt zarar:
-564.34 USD (207 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (4.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.98 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
93.57%
Maks. mevduat yükü:
3.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
6.91
Alış işlemleri:
1 083 (55.48%)
Satış işlemleri:
869 (44.52%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
0.65 USD
Ortalama zarar:
-0.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-47.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.21 USD (5)
Aylık büyüme:
2.04%
Yıllık tahmin:
24.75%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.63 USD
Maksimum:
49.21 USD (5.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.75% (47.09 USD)
Varlığa göre:
11.07% (64.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDmicro 723
EURUSDmicro 671
AUDCADmicro 393
USDCADmicro 165
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDmicro 141
EURUSDmicro 122
AUDCADmicro 52
USDCADmicro 25
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDmicro -19K
EURUSDmicro 6K
AUDCADmicro 5.2K
USDCADmicro -88
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.22 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 04:56
No swaps are charged on the signal account
