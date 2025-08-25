- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 332
盈利交易:
1 643 (70.45%)
亏损交易:
689 (29.55%)
最好交易:
42.22 USD
最差交易:
-13.04 USD
毛利:
964.87 USD (235 647 pips)
毛利亏损:
-592.46 USD (231 577 pips)
最大连续赢利:
17 (4.21 USD)
最大连续盈利:
56.98 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
97.15%
最大入金加载:
3.93%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
23 小时
采收率:
7.57
长期交易:
1 316 (56.43%)
短期交易:
1 016 (43.57%)
利润因子:
1.63
预期回报:
0.16 USD
平均利润:
0.59 USD
平均损失:
-0.86 USD
最大连续失误:
8 (-47.09 USD)
最大连续亏损:
-49.21 USD (5)
每月增长:
1.61%
年度预测:
19.52%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.63 USD
最大值:
49.21 USD (5.07%)
相对跌幅:
结余:
6.75% (47.09 USD)
净值:
11.07% (64.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|931
|EURUSDmicro
|756
|AUDCADmicro
|480
|USDCADmicro
|165
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDmicro
|159
|EURUSDmicro
|130
|AUDCADmicro
|58
|USDCADmicro
|25
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDmicro
|-11K
|EURUSDmicro
|7.1K
|AUDCADmicro
|8.4K
|USDCADmicro
|-88
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.22 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4.21 USD
最大连续亏损: -47.09 USD
