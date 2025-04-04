シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / PLAZA
Anton Kondratev

PLAZA

Anton Kondratev
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 57%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
228
利益トレード:
191 (83.77%)
損失トレード:
37 (16.23%)
ベストトレード:
49.54 USD
最悪のトレード:
-36.18 USD
総利益:
429.12 USD (50 374 pips)
総損失:
-346.21 USD (32 464 pips)
最大連続の勝ち:
24 (67.50 USD)
最大連続利益:
67.50 USD (24)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
4.29%
最近のトレード:
40 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.56
長いトレード:
208 (91.23%)
短いトレード:
20 (8.77%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
2.25 USD
平均損失:
-9.36 USD
最大連続の負け:
4 (-3.56 USD)
最大連続損失:
-50.11 USD (2)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.24 USD
最大の:
148.76 USD (41.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.09% (148.68 USD)
エクイティによる:
7.45% (44.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 218
GBPAUD 6
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 78
GBPAUD 3
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 17K
GBPAUD 614
USDCAD 234
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +49.54 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +67.50 USD
最大連続損失: -3.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.72 × 6845
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 205
GOMarketsIntl-Live
3.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.80 × 113
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 839
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
BlueberryMarkets-Live02
4.33 × 24
66 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.07 01:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 21:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.04 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 00:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 20:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 00:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 20:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 11:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 09:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録