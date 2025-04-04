- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
228
利益トレード:
191 (83.77%)
損失トレード:
37 (16.23%)
ベストトレード:
49.54 USD
最悪のトレード:
-36.18 USD
総利益:
429.12 USD (50 374 pips)
総損失:
-346.21 USD (32 464 pips)
最大連続の勝ち:
24 (67.50 USD)
最大連続利益:
67.50 USD (24)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
4.29%
最近のトレード:
40 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.56
長いトレード:
208 (91.23%)
短いトレード:
20 (8.77%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
2.25 USD
平均損失:
-9.36 USD
最大連続の負け:
4 (-3.56 USD)
最大連続損失:
-50.11 USD (2)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.24 USD
最大の:
148.76 USD (41.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.09% (148.68 USD)
エクイティによる:
7.45% (44.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|GBPAUD
|6
|USDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|78
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|614
|USDCAD
|234
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.54 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +67.50 USD
最大連続損失: -3.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.72 × 6845
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 205
|
GOMarketsIntl-Live
|3.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.80 × 113
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 839
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.33 × 24
66 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし