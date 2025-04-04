SignauxSections
Anton Kondratev

PLAZA

Anton Kondratev
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 777 USD par mois
croissance depuis 2025 52%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
157 (84.40%)
Perte trades:
29 (15.59%)
Meilleure transaction:
49.54 USD
Pire transaction:
-36.18 USD
Bénéfice brut:
373.13 USD (43 938 pips)
Perte brute:
-310.20 USD (29 252 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (67.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
67.50 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
7.83%
Charge de dépôt maximale:
4.29%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.42
Longs trades:
166 (89.25%)
Courts trades:
20 (10.75%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.34 USD
Bénéfice moyen:
2.38 USD
Perte moyenne:
-10.70 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-50.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-50.11 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.70%
Prévision annuelle:
-7.14%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.24 USD
Maximal:
148.76 USD (41.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.09% (148.68 USD)
Par fonds propres:
7.45% (44.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 176
GBPAUD 6
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 58
GBPAUD 3
USDCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
GBPAUD 614
USDCAD 234
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.54 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +67.50 USD
Perte consécutive maximale: -50.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.66 × 6542
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.91 × 355
GOMarketsIntl-Live
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.01 × 160
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 743
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
62 plus...
Aucun avis
2025.09.02 20:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 00:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 20:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 11:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 09:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PLAZA
777 USD par mois
52%
0
0
USD
593
USD
27
97%
186
84%
8%
1.20
0.34
USD
21%
1:500
