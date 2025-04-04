- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
228
Negociações com lucro:
191 (83.77%)
Negociações com perda:
37 (16.23%)
Melhor negociação:
49.54 USD
Pior negociação:
-36.18 USD
Lucro bruto:
429.12 USD (50 374 pips)
Perda bruta:
-346.21 USD (32 464 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (67.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
67.50 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
4.29%
Último negócio:
40 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.56
Negociações longas:
208 (91.23%)
Negociações curtas:
20 (8.77%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.36 USD
Lucro médio:
2.25 USD
Perda média:
-9.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-3.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.11 USD (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.24 USD
Máximo:
148.76 USD (41.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.09% (148.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.45% (44.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|GBPAUD
|6
|USDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|78
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|614
|USDCAD
|234
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.54 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +67.50 USD
Máxima perda consecutiva: -3.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.72 × 6845
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 205
|
GOMarketsIntl-Live
|3.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.80 × 113
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 839
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.33 × 24
