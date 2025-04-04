SinaisSeções
Anton Kondratev

PLAZA

Anton Kondratev
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 57%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
228
Negociações com lucro:
191 (83.77%)
Negociações com perda:
37 (16.23%)
Melhor negociação:
49.54 USD
Pior negociação:
-36.18 USD
Lucro bruto:
429.12 USD (50 374 pips)
Perda bruta:
-346.21 USD (32 464 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (67.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
67.50 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
4.29%
Último negócio:
40 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.56
Negociações longas:
208 (91.23%)
Negociações curtas:
20 (8.77%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.36 USD
Lucro médio:
2.25 USD
Perda média:
-9.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-3.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.11 USD (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.24 USD
Máximo:
148.76 USD (41.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.09% (148.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.45% (44.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 218
GBPAUD 6
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 78
GBPAUD 3
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 17K
GBPAUD 614
USDCAD 234
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.54 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +67.50 USD
Máxima perda consecutiva: -3.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.72 × 6845
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 205
GOMarketsIntl-Live
3.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.80 × 113
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 839
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
BlueberryMarkets-Live02
4.33 × 24
Sem comentários
2026.01.07 01:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 21:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.04 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 00:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 20:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 00:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 20:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 11:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 09:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
