Anton Kondratev

PLAZA

Anton Kondratev
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 777 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
158 (84.49%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (15.51%)
En iyi işlem:
49.54 USD
En kötü işlem:
-36.18 USD
Brüt kâr:
375.25 USD (44 153 pips)
Brüt zarar:
-310.24 USD (29 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (67.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.50 USD (24)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
7.83%
Maks. mevduat yükü:
4.29%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
167 (89.30%)
Satış işlemleri:
20 (10.70%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
2.38 USD
Ortalama zarar:
-10.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-50.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.11 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.35%
Yıllık tahmin:
-4.27%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
148.76 USD (41.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.09% (148.68 USD)
Varlığa göre:
7.45% (44.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 177
GBPAUD 6
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 60
GBPAUD 3
USDCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
GBPAUD 614
USDCAD 234
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.54 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +67.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.66 × 6553
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.91 × 355
GOMarketsIntl-Live
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.01 × 160
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 743
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
62 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.02 20:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 00:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 20:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 11:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 09:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PLAZA
Ayda 777 USD
52%
0
0
USD
595
USD
27
97%
187
84%
8%
1.20
0.35
USD
21%
1:500
