- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
158 (84.49%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (15.51%)
En iyi işlem:
49.54 USD
En kötü işlem:
-36.18 USD
Brüt kâr:
375.25 USD (44 153 pips)
Brüt zarar:
-310.24 USD (29 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (67.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.50 USD (24)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
7.83%
Maks. mevduat yükü:
4.29%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
167 (89.30%)
Satış işlemleri:
20 (10.70%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
2.38 USD
Ortalama zarar:
-10.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-50.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.11 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.35%
Yıllık tahmin:
-4.27%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
148.76 USD (41.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.09% (148.68 USD)
Varlığa göre:
7.45% (44.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|177
|GBPAUD
|6
|USDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|60
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPAUD
|614
|USDCAD
|234
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.54 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +67.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.66 × 6553
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.91 × 355
|
GOMarketsIntl-Live
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|3.01 × 160
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 743
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 777 USD
52%
0
0
USD
USD
595
USD
USD
27
97%
187
84%
8%
1.20
0.35
USD
USD
21%
1:500