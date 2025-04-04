SegnaliSezioni
Anton Kondratev

PLAZA

Anton Kondratev
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 777 USD al mese
crescita dal 2025 52%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
187
Profit Trade:
158 (84.49%)
Loss Trade:
29 (15.51%)
Best Trade:
49.54 USD
Worst Trade:
-36.18 USD
Profitto lordo:
375.25 USD (44 153 pips)
Perdita lorda:
-310.24 USD (29 252 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (67.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.50 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
7.83%
Massimo carico di deposito:
4.29%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
167 (89.30%)
Short Trade:
20 (10.70%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
-10.70 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-50.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.11 USD (2)
Crescita mensile:
-0.35%
Previsione annuale:
-4.27%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
148.76 USD (41.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.09% (148.68 USD)
Per equità:
7.45% (44.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 177
GBPAUD 6
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 60
GBPAUD 3
USDCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
GBPAUD 614
USDCAD 234
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.54 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +67.50 USD
Massima perdita consecutiva: -50.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.66 × 6553
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.91 × 355
GOMarketsIntl-Live
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.01 × 160
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 743
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
62 più
Non ci sono recensioni
2025.09.02 20:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 00:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 20:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 11:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 09:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
