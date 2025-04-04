- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
187
Profit Trade:
158 (84.49%)
Loss Trade:
29 (15.51%)
Best Trade:
49.54 USD
Worst Trade:
-36.18 USD
Profitto lordo:
375.25 USD (44 153 pips)
Perdita lorda:
-310.24 USD (29 252 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (67.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.50 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
7.83%
Massimo carico di deposito:
4.29%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
167 (89.30%)
Short Trade:
20 (10.70%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
-10.70 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-50.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.11 USD (2)
Crescita mensile:
-0.35%
Previsione annuale:
-4.27%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
148.76 USD (41.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.09% (148.68 USD)
Per equità:
7.45% (44.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|177
|GBPAUD
|6
|USDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|60
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPAUD
|614
|USDCAD
|234
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.54 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +67.50 USD
Massima perdita consecutiva: -50.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.66 × 6553
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.91 × 355
|
GOMarketsIntl-Live
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|3.01 × 160
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 743
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
