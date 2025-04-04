СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PLAZA
Anton Kondratev

PLAZA

Anton Kondratev
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 57%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
228
Прибыльных трейдов:
191 (83.77%)
Убыточных трейдов:
37 (16.23%)
Лучший трейд:
49.54 USD
Худший трейд:
-36.18 USD
Общая прибыль:
429.12 USD (50 374 pips)
Общий убыток:
-346.21 USD (32 464 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (67.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.50 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
4.29%
Последний трейд:
40 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.56
Длинных трейдов:
208 (91.23%)
Коротких трейдов:
20 (8.77%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
2.25 USD
Средний убыток:
-9.36 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.11 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
148.76 USD (41.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.09% (148.68 USD)
По эквити:
7.45% (44.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 218
GBPAUD 6
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 78
GBPAUD 3
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 17K
GBPAUD 614
USDCAD 234
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.54 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +67.50 USD
Макс. убыток в серии: -3.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.72 × 6845
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 205
GOMarketsIntl-Live
3.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.80 × 113
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 839
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
BlueberryMarkets-Live02
4.33 × 24
еще 66...
Нет отзывов
2026.01.07 01:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 21:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.04 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 00:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 20:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 00:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 20:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 11:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 09:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
