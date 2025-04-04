- Прирост
Всего трейдов:
228
Прибыльных трейдов:
191 (83.77%)
Убыточных трейдов:
37 (16.23%)
Лучший трейд:
49.54 USD
Худший трейд:
-36.18 USD
Общая прибыль:
429.12 USD (50 374 pips)
Общий убыток:
-346.21 USD (32 464 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (67.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.50 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
4.29%
Последний трейд:
40 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.56
Длинных трейдов:
208 (91.23%)
Коротких трейдов:
20 (8.77%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
2.25 USD
Средний убыток:
-9.36 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.11 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
148.76 USD (41.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.09% (148.68 USD)
По эквити:
7.45% (44.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|GBPAUD
|6
|USDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|78
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|614
|USDCAD
|234
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +49.54 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +67.50 USD
Макс. убыток в серии: -3.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.72 × 6845
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 205
|
GOMarketsIntl-Live
|3.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.80 × 113
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 839
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.33 × 24
Нет отзывов