交易:
228
盈利交易:
191 (83.77%)
亏损交易:
37 (16.23%)
最好交易:
49.54 USD
最差交易:
-36.18 USD
毛利:
429.12 USD (50 374 pips)
毛利亏损:
-346.21 USD (32 464 pips)
最大连续赢利:
24 (67.50 USD)
最大连续盈利:
67.50 USD (24)
夏普比率:
0.08
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
4.29%
最近交易:
40 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.56
长期交易:
208 (91.23%)
短期交易:
20 (8.77%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.36 USD
平均利润:
2.25 USD
平均损失:
-9.36 USD
最大连续失误:
4 (-3.56 USD)
最大连续亏损:
-50.11 USD (2)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.24 USD
最大值:
148.76 USD (41.92%)
相对跌幅:
结余:
21.09% (148.68 USD)
净值:
7.45% (44.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|GBPAUD
|6
|USDCAD
|4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|78
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|614
|USDCAD
|234
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.54 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +67.50 USD
最大连续亏损: -3.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.72 × 6845
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 205
|
GOMarketsIntl-Live
|3.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.80 × 113
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 839
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.33 × 24
