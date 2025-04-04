- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
228
Transacciones Rentables:
191 (83.77%)
Transacciones Irrentables:
37 (16.23%)
Mejor transacción:
49.54 USD
Peor transacción:
-36.18 USD
Beneficio Bruto:
429.12 USD (50 374 pips)
Pérdidas Brutas:
-346.21 USD (32 464 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (67.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
67.50 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
4.29%
Último trade:
40 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.56
Transacciones Largas:
208 (91.23%)
Transacciones Cortas:
20 (8.77%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
0.36 USD
Beneficio medio:
2.25 USD
Pérdidas medias:
-9.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-3.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50.11 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.24 USD
Máxima:
148.76 USD (41.92%)
Reducción relativa:
De balance:
21.09% (148.68 USD)
De fondos:
7.45% (44.18 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|GBPAUD
|6
|USDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|78
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|614
|USDCAD
|234
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +49.54 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +67.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.56 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.72 × 6845
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 205
|
GOMarketsIntl-Live
|3.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.80 × 113
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 839
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.33 × 24
otros 66...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios