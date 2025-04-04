El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real2 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 Exness-MT5Real11 0.00 × 2 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 ExclusiveMarkets-Live 0.94 × 33 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 OxSecurities-Live 1.00 × 1 itexsys-Platform 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 1.72 × 6845 GOMarketsMU-Live 1.85 × 111 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-4 2.60 × 98 Exness-MT5Real7 2.80 × 98 ICMarketsSC-MT5 3.00 × 205 GOMarketsIntl-Live 3.00 × 2 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.13 × 82 ICTrading-MT5-4 3.64 × 69 RoboForex-ECN 3.80 × 113 Pepperstone-MT5-Live01 4.15 × 839 Exness-MT5Real8 4.19 × 21 BlueberryMarkets-Live02 4.33 × 24 otros 66...