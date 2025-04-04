SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / PLAZA
Anton Kondratev

PLAZA

Anton Kondratev
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 57%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
228
Transacciones Rentables:
191 (83.77%)
Transacciones Irrentables:
37 (16.23%)
Mejor transacción:
49.54 USD
Peor transacción:
-36.18 USD
Beneficio Bruto:
429.12 USD (50 374 pips)
Pérdidas Brutas:
-346.21 USD (32 464 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (67.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
67.50 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
4.29%
Último trade:
40 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.56
Transacciones Largas:
208 (91.23%)
Transacciones Cortas:
20 (8.77%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
0.36 USD
Beneficio medio:
2.25 USD
Pérdidas medias:
-9.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-3.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50.11 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.24 USD
Máxima:
148.76 USD (41.92%)
Reducción relativa:
De balance:
21.09% (148.68 USD)
De fondos:
7.45% (44.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 218
GBPAUD 6
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 78
GBPAUD 3
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 17K
GBPAUD 614
USDCAD 234
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.54 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +67.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.72 × 6845
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 205
GOMarketsIntl-Live
3.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.80 × 113
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 839
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
BlueberryMarkets-Live02
4.33 × 24
otros 66...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.07 01:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 21:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.04 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 00:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 20:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 00:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 20:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 11:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 09:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada