- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
189
利益トレード:
158 (83.59%)
損失トレード:
31 (16.40%)
ベストトレード:
317.50 USD
最悪のトレード:
-382.93 USD
総利益:
1 689.15 USD (60 056 pips)
総損失:
-1 079.05 USD (42 786 pips)
最大連続の勝ち:
21 (23.01 USD)
最大連続利益:
577.13 USD (14)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
1.20%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.21
長いトレード:
154 (81.48%)
短いトレード:
35 (18.52%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
3.23 USD
平均利益:
10.69 USD
平均損失:
-34.81 USD
最大連続の負け:
2 (-50.15 USD)
最大連続損失:
-382.93 USD (1)
月間成長:
2.28%
年間予想:
27.70%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
503.05 USD (65.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.39% (153.05 USD)
エクイティによる:
0.99% (30.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|608
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|307
|USDCAD
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +317.50 USD
最悪のトレード: -383 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +23.01 USD
最大連続損失: -50.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3623
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 461
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.84 × 227
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|2.37 × 19
|
Exness-MT5Real15
|2.39 × 893
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarkets-MT5-4
|2.50 × 2
