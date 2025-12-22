シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GOLD EA
Anton Kondratev

GOLD EA

Anton Kondratev
レビュー0件
信頼性
45週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
189
利益トレード:
158 (83.59%)
損失トレード:
31 (16.40%)
ベストトレード:
317.50 USD
最悪のトレード:
-382.93 USD
総利益:
1 689.15 USD (60 056 pips)
総損失:
-1 079.05 USD (42 786 pips)
最大連続の勝ち:
21 (23.01 USD)
最大連続利益:
577.13 USD (14)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
1.20%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.21
長いトレード:
154 (81.48%)
短いトレード:
35 (18.52%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
3.23 USD
平均利益:
10.69 USD
平均損失:
-34.81 USD
最大連続の負け:
2 (-50.15 USD)
最大連続損失:
-382.93 USD (1)
月間成長:
2.28%
年間予想:
27.70%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
503.05 USD (65.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.39% (153.05 USD)
エクイティによる:
0.99% (30.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 185
GBPAUD 3
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 608
GBPAUD 2
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 17K
GBPAUD 307
USDCAD 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +317.50 USD
最悪のトレード: -383 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +23.01 USD
最大連続損失: -50.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3623
Exness-MT5Real8
1.28 × 461
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
BlueberryMarkets-Live
1.84 × 227
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Forex.com-Live 536
2.37 × 19
Exness-MT5Real15
2.39 × 893
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarkets-MT5-4
2.50 × 2
99 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.11 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.42% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録