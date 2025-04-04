SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / PLAZA
Anton Kondratev

PLAZA

Anton Kondratev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 57%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
228
Gewinntrades:
191 (83.77%)
Verlusttrades:
37 (16.23%)
Bester Trade:
49.54 USD
Schlechtester Trade:
-36.18 USD
Bruttoprofit:
429.12 USD (50 374 pips)
Bruttoverlust:
-346.21 USD (32 464 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (67.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
67.50 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
4.29%
Letzter Trade:
40 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.56
Long-Positionen:
208 (91.23%)
Short-Positionen:
20 (8.77%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-3.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-50.11 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.24 USD
Maximaler:
148.76 USD (41.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.09% (148.68 USD)
Kapital:
7.45% (44.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 218
GBPAUD 6
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 78
GBPAUD 3
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 17K
GBPAUD 614
USDCAD 234
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.54 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.72 × 6845
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 205
GOMarketsIntl-Live
3.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.80 × 113
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 839
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
BlueberryMarkets-Live02
4.33 × 24
noch 66 ...
Keine Bewertungen
2026.01.07 01:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 21:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.04 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 00:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 20:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 00:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 20:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 11:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 09:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
