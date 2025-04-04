- Wachstum
Trades insgesamt:
228
Gewinntrades:
191 (83.77%)
Verlusttrades:
37 (16.23%)
Bester Trade:
49.54 USD
Schlechtester Trade:
-36.18 USD
Bruttoprofit:
429.12 USD (50 374 pips)
Bruttoverlust:
-346.21 USD (32 464 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (67.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
67.50 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
4.29%
Letzter Trade:
40 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.56
Long-Positionen:
208 (91.23%)
Short-Positionen:
20 (8.77%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-3.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-50.11 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.24 USD
Maximaler:
148.76 USD (41.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.09% (148.68 USD)
Kapital:
7.45% (44.18 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|GBPAUD
|6
|USDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|78
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|614
|USDCAD
|234
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +49.54 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.56 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.72 × 6845
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 205
|
GOMarketsIntl-Live
|3.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.80 × 113
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 839
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.33 × 24
Keine Bewertungen