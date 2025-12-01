- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
16 (84.21%)
損失トレード:
3 (15.79%)
ベストトレード:
6.14 USD
最悪のトレード:
-1.54 USD
総利益:
27.93 USD (2 072 pips)
総損失:
-3.54 USD (222 pips)
最大連続の勝ち:
6 (8.93 USD)
最大連続利益:
8.93 USD (6)
シャープレシオ:
0.81
取引アクティビティ:
69.58%
最大入金額:
2.60%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
15.84
長いトレード:
10 (52.63%)
短いトレード:
9 (47.37%)
プロフィットファクター:
7.89
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
1.75 USD
平均損失:
-1.18 USD
最大連続の負け:
1 (-1.54 USD)
最大連続損失:
-1.54 USD (1)
月間成長:
6.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
1.54 USD (0.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.37% (1.58 USD)
エクイティによる:
3.99% (16.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.14 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.93 USD
最大連続損失: -1.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|1.29 × 21
|
FusionMarkets-Live
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.77 × 1436
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.17 × 487
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Tickmill-Live
|3.57 × 53
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|5.04 × 25
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
|
VantageInternational-Live
|5.63 × 93
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 3
