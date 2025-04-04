시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / PLAZA
Anton Kondratev

PLAZA

Anton Kondratev
0 리뷰
안정성
37
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 57%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
228
이익 거래:
191 (83.77%)
손실 거래:
37 (16.23%)
최고의 거래:
49.54 USD
최악의 거래:
-36.18 USD
총 수익:
429.12 USD (50 374 pips)
총 손실:
-346.21 USD (32 464 pips)
연속 최대 이익:
24 (67.50 USD)
연속 최대 이익:
67.50 USD (24)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
4.29%
최근 거래:
40 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.56
롱(주식매수):
208 (91.23%)
숏(주식차입매도):
20 (8.77%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
0.36 USD
평균 이익:
2.25 USD
평균 손실:
-9.36 USD
연속 최대 손실:
4 (-3.56 USD)
연속 최대 손실:
-50.11 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.24 USD
최대한의:
148.76 USD (41.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.09% (148.68 USD)
자본금별:
7.45% (44.18 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 218
GBPAUD 6
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 78
GBPAUD 3
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 17K
GBPAUD 614
USDCAD 234
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +49.54 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +67.50 USD
연속 최대 손실: -3.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.72 × 6847
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
GOMarketsIntl-Live
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 205
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.80 × 113
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 839
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
BlueberryMarkets-Live02
4.33 × 24
66 더...
리뷰 없음
2026.01.07 01:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 21:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.04 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 00:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 20:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 00:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 20:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 11:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 09:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
