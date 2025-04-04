- 자본
- 축소
트레이드:
228
이익 거래:
191 (83.77%)
손실 거래:
37 (16.23%)
최고의 거래:
49.54 USD
최악의 거래:
-36.18 USD
총 수익:
429.12 USD (50 374 pips)
총 손실:
-346.21 USD (32 464 pips)
연속 최대 이익:
24 (67.50 USD)
연속 최대 이익:
67.50 USD (24)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
4.29%
최근 거래:
40 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.56
롱(주식매수):
208 (91.23%)
숏(주식차입매도):
20 (8.77%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
0.36 USD
평균 이익:
2.25 USD
평균 손실:
-9.36 USD
연속 최대 손실:
4 (-3.56 USD)
연속 최대 손실:
-50.11 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.24 USD
최대한의:
148.76 USD (41.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.09% (148.68 USD)
자본금별:
7.45% (44.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|GBPAUD
|6
|USDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|78
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|614
|USDCAD
|234
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.54 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +67.50 USD
연속 최대 손실: -3.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.72 × 6847
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
GOMarketsIntl-Live
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 205
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.80 × 113
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 839
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.33 × 24
리뷰 없음