- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 138
利益トレード:
905 (79.52%)
損失トレード:
233 (20.47%)
ベストトレード:
40.45 USD
最悪のトレード:
-63.82 USD
総利益:
2 049.50 USD (112 564 pips)
総損失:
-1 249.31 USD (96 475 pips)
最大連続の勝ち:
30 (35.81 USD)
最大連続利益:
51.85 USD (2)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
93.80%
最大入金額:
1.62%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.70
長いトレード:
547 (48.07%)
短いトレード:
591 (51.93%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
2.26 USD
平均損失:
-5.36 USD
最大連続の負け:
4 (-100.09 USD)
最大連続損失:
-100.09 USD (4)
月間成長:
-3.64%
年間予想:
-40.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
119.43 USD (8.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.03% (113.84 USD)
エクイティによる:
6.58% (124.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|723
|AUDUSD
|415
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|481
|AUDUSD
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|3.9K
|AUDUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.45 USD
最悪のトレード: -64 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +35.81 USD
最大連続損失: -100.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
63%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
56
100%
1 138
79%
94%
1.64
0.70
USD
USD
7%
1:500