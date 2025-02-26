- 成长
交易:
1 138
盈利交易:
905 (79.52%)
亏损交易:
233 (20.47%)
最好交易:
40.45 USD
最差交易:
-63.82 USD
毛利:
2 049.50 USD (112 564 pips)
毛利亏损:
-1 249.31 USD (96 475 pips)
最大连续赢利:
30 (35.81 USD)
最大连续盈利:
51.85 USD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
93.80%
最大入金加载:
1.62%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.70
长期交易:
547 (48.07%)
短期交易:
591 (51.93%)
利润因子:
1.64
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
2.26 USD
平均损失:
-5.36 USD
最大连续失误:
4 (-100.09 USD)
最大连续亏损:
-100.09 USD (4)
每月增长:
-3.30%
年度预测:
-40.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
119.43 USD (8.04%)
相对跌幅:
结余:
6.03% (113.84 USD)
净值:
6.58% (124.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|723
|AUDUSD
|415
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|481
|AUDUSD
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.9K
|AUDUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.45 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +35.81 USD
最大连续亏损: -100.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
