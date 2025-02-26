- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
963
Profit Trade:
769 (79.85%)
Loss Trade:
194 (20.15%)
Best Trade:
40.45 USD
Worst Trade:
-63.82 USD
Profitto lordo:
1 748.38 USD (96 311 pips)
Perdita lorda:
-1 018.27 USD (80 008 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (35.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.85 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
91.80%
Massimo carico di deposito:
1.62%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
6.11
Long Trade:
464 (48.18%)
Short Trade:
499 (51.82%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
2.27 USD
Perdita media:
-5.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-100.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.09 USD (4)
Crescita mensile:
1.79%
Previsione annuale:
21.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
119.43 USD (8.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.03% (113.84 USD)
Per equità:
6.58% (124.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|625
|AUDUSD
|338
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|378
|AUDUSD
|352
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.4K
|AUDUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.45 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +35.81 USD
Massima perdita consecutiva: -100.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
