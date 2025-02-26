SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ATHMateen
Sandeep Dattatray Katkam

ATHMateen

Sandeep Dattatray Katkam
0 comentarios
Fiabilidad
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 63%
OctaFX-Real5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 138
Transacciones Rentables:
905 (79.52%)
Transacciones Irrentables:
233 (20.47%)
Mejor transacción:
40.45 USD
Peor transacción:
-63.82 USD
Beneficio Bruto:
2 049.50 USD (112 564 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 249.31 USD (96 475 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (35.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.85 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
93.80%
Carga máxima del depósito:
1.62%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.70
Transacciones Largas:
547 (48.07%)
Transacciones Cortas:
591 (51.93%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
0.70 USD
Beneficio medio:
2.26 USD
Pérdidas medias:
-5.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-100.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-100.09 USD (4)
Crecimiento al mes:
-3.40%
Pronóstico anual:
-40.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
119.43 USD (8.04%)
Reducción relativa:
De balance:
6.03% (113.84 USD)
De fondos:
6.58% (124.31 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 723
AUDUSD 415
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 481
AUDUSD 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 3.9K
AUDUSD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.45 USD
Peor transacción: -64 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +35.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -100.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 4
4xCube-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 6
XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 9
Pepperstone-Edge08
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
otros 49...
No hay comentarios
2025.12.23 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.