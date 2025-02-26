СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ATHMateen
Sandeep Dattatray Katkam

ATHMateen

Sandeep Dattatray Katkam
0 отзывов
Надежность
56 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 63%
OctaFX-Real5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 138
Прибыльных трейдов:
905 (79.52%)
Убыточных трейдов:
233 (20.47%)
Лучший трейд:
40.45 USD
Худший трейд:
-63.82 USD
Общая прибыль:
2 049.50 USD (112 564 pips)
Общий убыток:
-1 249.31 USD (96 475 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (35.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.85 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
93.80%
Макс. загрузка депозита:
1.62%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.70
Длинных трейдов:
547 (48.07%)
Коротких трейдов:
591 (51.93%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
2.26 USD
Средний убыток:
-5.36 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-100.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.09 USD (4)
Прирост в месяц:
-2.92%
Годовой прогноз:
-34.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
119.43 USD (8.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.03% (113.84 USD)
По эквити:
6.58% (124.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 723
AUDUSD 415
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 481
AUDUSD 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3.9K
AUDUSD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.45 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +35.81 USD
Макс. убыток в серии: -100.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 4
4xCube-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 6
XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 9
Pepperstone-Edge08
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
еще 49...
Нет отзывов
2025.12.23 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
2025.12.12 08:08
2025.12.04 08:48
2025.12.03 13:06
2025.12.03 13:06
2025.11.26 03:01
2025.11.20 11:19
2025.11.20 11:19
2025.11.14 02:14
2025.11.12 10:30
2025.11.12 10:30
2025.11.06 23:07
2025.10.16 07:01
2025.10.16 07:01
2025.10.14 19:07
2025.09.19 06:48
2025.09.19 06:48
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ATHMateen
30 USD в месяц
63%
0
0
USD
2.3K
USD
56
100%
1 138
79%
94%
1.64
0.70
USD
7%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.