Всего трейдов:
1 138
Прибыльных трейдов:
905 (79.52%)
Убыточных трейдов:
233 (20.47%)
Лучший трейд:
40.45 USD
Худший трейд:
-63.82 USD
Общая прибыль:
2 049.50 USD (112 564 pips)
Общий убыток:
-1 249.31 USD (96 475 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (35.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.85 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
93.80%
Макс. загрузка депозита:
1.62%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.70
Длинных трейдов:
547 (48.07%)
Коротких трейдов:
591 (51.93%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
2.26 USD
Средний убыток:
-5.36 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-100.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.09 USD (4)
Прирост в месяц:
-2.92%
Годовой прогноз:
-34.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
119.43 USD (8.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.03% (113.84 USD)
По эквити:
6.58% (124.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|723
|AUDUSD
|415
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|481
|AUDUSD
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|3.9K
|AUDUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.45 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +35.81 USD
Макс. убыток в серии: -100.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
