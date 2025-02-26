리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 3 Server 0.00 × 33 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 4 4xCube-Live 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 2 RoboForex-Pro-6 0.00 × 1 Exness-Real28 0.00 × 4 PlexyTrade-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 6 XMGlobal-Real 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 2 Exness-Real18 0.00 × 4 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 20 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 2 OctaFX-Real8 0.00 × 2 Tickmill-Live04 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 9 Pepperstone-Edge08 0.00 × 4 FBS-Real-12 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 5 49 더...