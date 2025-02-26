- 자본
- 축소
트레이드:
1 138
이익 거래:
905 (79.52%)
손실 거래:
233 (20.47%)
최고의 거래:
40.45 USD
최악의 거래:
-63.82 USD
총 수익:
2 049.50 USD (112 564 pips)
총 손실:
-1 249.31 USD (96 475 pips)
연속 최대 이익:
30 (35.81 USD)
연속 최대 이익:
51.85 USD (2)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
93.80%
최대 입금량:
1.62%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.70
롱(주식매수):
547 (48.07%)
숏(주식차입매도):
591 (51.93%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
0.70 USD
평균 이익:
2.26 USD
평균 손실:
-5.36 USD
연속 최대 손실:
4 (-100.09 USD)
연속 최대 손실:
-100.09 USD (4)
월별 성장률:
-3.79%
연간 예측:
-44.55%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
119.43 USD (8.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.03% (113.84 USD)
자본금별:
6.58% (124.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|723
|AUDUSD
|415
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|481
|AUDUSD
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|3.9K
|AUDUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +40.45 USD
최악의 거래: -64 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +35.81 USD
연속 최대 손실: -100.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
63%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
56
100%
1 138
79%
94%
1.64
0.70
USD
USD
7%
1:500