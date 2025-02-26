SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ATHMateen
Sandeep Dattatray Katkam

ATHMateen

Sandeep Dattatray Katkam
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 58%
OctaFX-Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
962
Bénéfice trades:
768 (79.83%)
Perte trades:
194 (20.17%)
Meilleure transaction:
40.45 USD
Pire transaction:
-63.82 USD
Bénéfice brut:
1 747.57 USD (96 231 pips)
Perte brute:
-1 018.27 USD (80 008 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (35.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.85 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
91.80%
Charge de dépôt maximale:
1.62%
Dernier trade:
43 il y a des minutes
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
6.11
Longs trades:
463 (48.13%)
Courts trades:
499 (51.87%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
0.76 USD
Bénéfice moyen:
2.28 USD
Perte moyenne:
-5.25 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-100.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.09 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.07%
Prévision annuelle:
25.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
119.43 USD (8.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.03% (113.84 USD)
Par fonds propres:
6.58% (124.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 625
AUDUSD 337
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 378
AUDUSD 351
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.4K
AUDUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.45 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +35.81 USD
Perte consécutive maximale: -100.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 4
4xCube-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 6
XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 9
Pepperstone-Edge08
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
49 plus...
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ATHMateen
30 USD par mois
58%
0
0
USD
2.2K
USD
44
100%
962
79%
92%
1.71
0.76
USD
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.