Negociações:
1 138
Negociações com lucro:
905 (79.52%)
Negociações com perda:
233 (20.47%)
Melhor negociação:
40.45 USD
Pior negociação:
-63.82 USD
Lucro bruto:
2 049.50 USD (112 564 pips)
Perda bruta:
-1 249.31 USD (96 475 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (35.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.85 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
93.80%
Depósito máximo carregado:
1.62%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.70
Negociações longas:
547 (48.07%)
Negociações curtas:
591 (51.93%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
2.26 USD
Perda média:
-5.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-100.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.09 USD (4)
Crescimento mensal:
-3.40%
Previsão anual:
-40.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
119.43 USD (8.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.03% (113.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.58% (124.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|723
|AUDUSD
|415
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|481
|AUDUSD
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|3.9K
|AUDUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.45 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +35.81 USD
Máxima perda consecutiva: -100.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
