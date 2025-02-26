SinyallerBölümler
Sandeep Dattatray Katkam

ATHMateen

Sandeep Dattatray Katkam
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 58%
OctaFX-Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
963
Kârla kapanan işlemler:
769 (79.85%)
Zararla kapanan işlemler:
194 (20.15%)
En iyi işlem:
40.45 USD
En kötü işlem:
-63.82 USD
Brüt kâr:
1 748.38 USD (96 311 pips)
Brüt zarar:
-1 018.27 USD (80 008 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (35.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.85 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
91.80%
Maks. mevduat yükü:
1.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
6.11
Alış işlemleri:
464 (48.18%)
Satış işlemleri:
499 (51.82%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
2.27 USD
Ortalama zarar:
-5.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-100.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.09 USD (4)
Aylık büyüme:
1.72%
Yıllık tahmin:
21.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
119.43 USD (8.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.03% (113.84 USD)
Varlığa göre:
6.58% (124.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 625
AUDUSD 338
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 378
AUDUSD 352
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.4K
AUDUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.45 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +35.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 4
4xCube-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 6
XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 9
Pepperstone-Edge08
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
49 daha fazla...
İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.