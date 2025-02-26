- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
963
Kârla kapanan işlemler:
769 (79.85%)
Zararla kapanan işlemler:
194 (20.15%)
En iyi işlem:
40.45 USD
En kötü işlem:
-63.82 USD
Brüt kâr:
1 748.38 USD (96 311 pips)
Brüt zarar:
-1 018.27 USD (80 008 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (35.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.85 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
91.80%
Maks. mevduat yükü:
1.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
6.11
Alış işlemleri:
464 (48.18%)
Satış işlemleri:
499 (51.82%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
2.27 USD
Ortalama zarar:
-5.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-100.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.09 USD (4)
Aylık büyüme:
1.72%
Yıllık tahmin:
21.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
119.43 USD (8.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.03% (113.84 USD)
Varlığa göre:
6.58% (124.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|625
|AUDUSD
|338
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|378
|AUDUSD
|352
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.4K
|AUDUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.45 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +35.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
58%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
45
100%
963
79%
92%
1.71
0.76
USD
USD
7%
1:500