トレード:
813
利益トレード:
544 (66.91%)
損失トレード:
269 (33.09%)
ベストトレード:
14.49 USD
最悪のトレード:
-55.78 USD
総利益:
521.63 USD (105 965 pips)
総損失:
-562.09 USD (99 575 pips)
最大連続の勝ち:
19 (54.20 USD)
最大連続利益:
54.20 USD (19)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
5.62%
最大入金額:
221.21%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
400 (49.20%)
短いトレード:
413 (50.80%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.05 USD
平均利益:
0.96 USD
平均損失:
-2.09 USD
最大連続の負け:
12 (-14.23 USD)
最大連続損失:
-144.68 USD (4)
月間成長:
-5.75%
年間予想:
-69.81%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.87 USD
最大の:
181.60 USD (79.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.68% (181.60 USD)
エクイティによる:
64.53% (135.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|449
|XAUUSD
|196
|.US30Cash
|138
|.USTECHCash
|19
|EURUSD
|7
|.US500Cash
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.DE40Cash
|-2
|XAUUSD
|-32
|.US30Cash
|-1
|.USTECHCash
|-1
|EURUSD
|0
|.US500Cash
|-1
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.DE40Cash
|13K
|XAUUSD
|-3.6K
|.US30Cash
|-2.2K
|.USTECHCash
|-760
|EURUSD
|-6
|.US500Cash
|-105
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-424
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 62
|
RoboForex-Pro-4
|2.11 × 2479
|
RoboForex-Pro-5
|2.53 × 3933
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.57 × 272
|
RoboForex-Pro-6
|3.00 × 1780
|
VantageInternational-Live 9
|3.29 × 91
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.20 × 478
|
RoboForex-Pro-3
|5.33 × 75
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
レビューなし
