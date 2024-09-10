シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Daniel
Daniel Tarantino

Daniel

Daniel Tarantino
レビュー0件
67週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -40%
RoboForex-Pro-4
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
813
利益トレード:
544 (66.91%)
損失トレード:
269 (33.09%)
ベストトレード:
14.49 USD
最悪のトレード:
-55.78 USD
総利益:
521.63 USD (105 965 pips)
総損失:
-562.09 USD (99 575 pips)
最大連続の勝ち:
19 (54.20 USD)
最大連続利益:
54.20 USD (19)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
5.62%
最大入金額:
221.21%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
400 (49.20%)
短いトレード:
413 (50.80%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.05 USD
平均利益:
0.96 USD
平均損失:
-2.09 USD
最大連続の負け:
12 (-14.23 USD)
最大連続損失:
-144.68 USD (4)
月間成長:
-5.75%
年間予想:
-69.81%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.87 USD
最大の:
181.60 USD (79.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.68% (181.60 USD)
エクイティによる:
64.53% (135.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
.DE40Cash 449
XAUUSD 196
.US30Cash 138
.USTECHCash 19
EURUSD 7
.US500Cash 2
GBPJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
.DE40Cash -2
XAUUSD -32
.US30Cash -1
.USTECHCash -1
EURUSD 0
.US500Cash -1
GBPJPY 0
USDJPY -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
.DE40Cash 13K
XAUUSD -3.6K
.US30Cash -2.2K
.USTECHCash -760
EURUSD -6
.US500Cash -105
GBPJPY 0
USDJPY -424
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.49 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +54.20 USD
最大連続損失: -14.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 62
RoboForex-Pro-4
2.11 × 2479
RoboForex-Pro-5
2.53 × 3933
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.57 × 272
RoboForex-Pro-6
3.00 × 1780
VantageInternational-Live 9
3.29 × 91
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.20 × 478
RoboForex-Pro-3
5.33 × 75
Axi-US03-Live
10.24 × 793
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.23 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.28 18:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.28 14:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 09:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 03:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 01:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Daniel
30 USD/月
-40%
0
0
USD
60
USD
67
0%
813
66%
6%
0.92
-0.05
USD
80%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください