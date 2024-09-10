SinyallerBölümler
Daniel
Daniel Tarantino
0 inceleme
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -38%
RoboForex-Pro-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
678
Kârla kapanan işlemler:
449 (66.22%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (33.78%)
En iyi işlem:
14.49 USD
En kötü işlem:
-55.78 USD
Brüt kâr:
504.13 USD (90 557 pips)
Brüt zarar:
-541.83 USD (84 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (54.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.20 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
5.62%
Maks. mevduat yükü:
221.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
307 (45.28%)
Satış işlemleri:
371 (54.72%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-2.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-14.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.68 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.41%
Yıllık tahmin:
-5.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.87 USD
Maksimum:
181.60 USD (79.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.68% (181.60 USD)
Varlığa göre:
64.53% (135.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.DE40Cash 344
XAUUSD 196
.US30Cash 111
.USTECHCash 17
EURUSD 7
GBPJPY 1
USDJPY 1
.US500Cash 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.DE40Cash -4
XAUUSD -32
.US30Cash 1
.USTECHCash 0
EURUSD 0
GBPJPY 0
USDJPY -3
.US500Cash 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.DE40Cash 10K
XAUUSD -3.6K
.US30Cash 491
.USTECHCash -398
EURUSD -6
GBPJPY 0
USDJPY -424
.US500Cash 3
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.49 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 62
RoboForex-Pro-4
1.68 × 2035
RoboForex-Pro-5
1.89 × 3006
RoboForex-Pro-6
2.43 × 1329
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.57 × 272
VantageInternational-Live 9
3.29 × 91
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.20 × 478
RoboForex-Pro-3
5.33 × 75
Axi-US03-Live
10.24 × 793
İnceleme yok
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.28 18:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.28 14:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 09:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 03:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 01:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.22 10:16
A large drawdown may occur on the account again
Daniel
Ayda 30 USD
-38%
0
0
USD
63
USD
55
0%
678
66%
6%
0.93
-0.06
USD
80%
1:100
