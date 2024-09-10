Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5 0.26 × 62 RoboForex-Pro-4 1.68 × 2035 RoboForex-Pro-5 1.89 × 3006 RoboForex-Pro-6 2.43 × 1329 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 2.57 × 272 VantageInternational-Live 9 3.29 × 91 ForexClubBY-MT4 Real Server 5.20 × 478 RoboForex-Pro-3 5.33 × 75 Axi-US03-Live 10.24 × 793 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya