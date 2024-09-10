- Büyüme
İşlemler:
678
Kârla kapanan işlemler:
449 (66.22%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (33.78%)
En iyi işlem:
14.49 USD
En kötü işlem:
-55.78 USD
Brüt kâr:
504.13 USD (90 557 pips)
Brüt zarar:
-541.83 USD (84 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (54.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.20 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
5.62%
Maks. mevduat yükü:
221.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
307 (45.28%)
Satış işlemleri:
371 (54.72%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-2.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-14.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.68 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.41%
Yıllık tahmin:
-5.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.87 USD
Maksimum:
181.60 USD (79.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.68% (181.60 USD)
Varlığa göre:
64.53% (135.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|344
|XAUUSD
|196
|.US30Cash
|111
|.USTECHCash
|17
|EURUSD
|7
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|.US500Cash
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.DE40Cash
|-4
|XAUUSD
|-32
|.US30Cash
|1
|.USTECHCash
|0
|EURUSD
|0
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-3
|.US500Cash
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.DE40Cash
|10K
|XAUUSD
|-3.6K
|.US30Cash
|491
|.USTECHCash
|-398
|EURUSD
|-6
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-424
|.US500Cash
|3
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.49 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 62
|
RoboForex-Pro-4
|1.68 × 2035
|
RoboForex-Pro-5
|1.89 × 3006
|
RoboForex-Pro-6
|2.43 × 1329
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.57 × 272
|
VantageInternational-Live 9
|3.29 × 91
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.20 × 478
|
RoboForex-Pro-3
|5.33 × 75
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
