- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
813
Gewinntrades:
544 (66.91%)
Verlusttrades:
269 (33.09%)
Bester Trade:
14.49 USD
Schlechtester Trade:
-55.78 USD
Bruttoprofit:
521.63 USD (105 965 pips)
Bruttoverlust:
-562.09 USD (99 575 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (54.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.20 USD (19)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
5.62%
Max deposit load:
221.21%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.22
Long-Positionen:
400 (49.20%)
Short-Positionen:
413 (50.80%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-14.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-144.68 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-5.75%
Jahresprognose:
-69.81%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
53.87 USD
Maximaler:
181.60 USD (79.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.68% (181.60 USD)
Kapital:
64.53% (135.18 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|449
|XAUUSD
|196
|.US30Cash
|138
|.USTECHCash
|19
|EURUSD
|7
|.US500Cash
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|.DE40Cash
|-2
|XAUUSD
|-32
|.US30Cash
|-1
|.USTECHCash
|-1
|EURUSD
|0
|.US500Cash
|-1
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|.DE40Cash
|13K
|XAUUSD
|-3.6K
|.US30Cash
|-2.2K
|.USTECHCash
|-760
|EURUSD
|-6
|.US500Cash
|-105
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-424
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +14.49 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 62
|
RoboForex-Pro-4
|2.11 × 2483
|
RoboForex-Pro-5
|2.54 × 3949
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.57 × 272
|
RoboForex-Pro-6
|3.02 × 1788
|
VantageInternational-Live 9
|3.29 × 91
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.20 × 478
|
RoboForex-Pro-3
|5.33 × 75
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Keine Bewertungen
