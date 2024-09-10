SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Daniel
Daniel Tarantino

Daniel

Daniel Tarantino
0 Bewertungen
67 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -40%
RoboForex-Pro-4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
813
Gewinntrades:
544 (66.91%)
Verlusttrades:
269 (33.09%)
Bester Trade:
14.49 USD
Schlechtester Trade:
-55.78 USD
Bruttoprofit:
521.63 USD (105 965 pips)
Bruttoverlust:
-562.09 USD (99 575 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (54.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.20 USD (19)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
5.62%
Max deposit load:
221.21%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.22
Long-Positionen:
400 (49.20%)
Short-Positionen:
413 (50.80%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-14.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-144.68 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-5.75%
Jahresprognose:
-69.81%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
53.87 USD
Maximaler:
181.60 USD (79.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.68% (181.60 USD)
Kapital:
64.53% (135.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
.DE40Cash 449
XAUUSD 196
.US30Cash 138
.USTECHCash 19
EURUSD 7
.US500Cash 2
GBPJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
.DE40Cash -2
XAUUSD -32
.US30Cash -1
.USTECHCash -1
EURUSD 0
.US500Cash -1
GBPJPY 0
USDJPY -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
.DE40Cash 13K
XAUUSD -3.6K
.US30Cash -2.2K
.USTECHCash -760
EURUSD -6
.US500Cash -105
GBPJPY 0
USDJPY -424
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.49 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 62
RoboForex-Pro-4
2.11 × 2483
RoboForex-Pro-5
2.54 × 3949
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.57 × 272
RoboForex-Pro-6
3.02 × 1788
VantageInternational-Live 9
3.29 × 91
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.20 × 478
RoboForex-Pro-3
5.33 × 75
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Keine Bewertungen
2025.12.23 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.28 18:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.28 14:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 09:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 03:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 01:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
