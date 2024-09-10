СигналыРазделы
Daniel Tarantino

Daniel

Daniel Tarantino
0 отзывов
67 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -40%
RoboForex-Pro-4
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
813
Прибыльных трейдов:
544 (66.91%)
Убыточных трейдов:
269 (33.09%)
Лучший трейд:
14.49 USD
Худший трейд:
-55.78 USD
Общая прибыль:
521.63 USD (105 965 pips)
Общий убыток:
-562.09 USD (99 575 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (54.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.20 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
5.62%
Макс. загрузка депозита:
221.21%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
400 (49.20%)
Коротких трейдов:
413 (50.80%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
0.96 USD
Средний убыток:
-2.09 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-14.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-144.68 USD (4)
Прирост в месяц:
-5.29%
Годовой прогноз:
-64.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.87 USD
Максимальная:
181.60 USD (79.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.68% (181.60 USD)
По эквити:
64.53% (135.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.DE40Cash 449
XAUUSD 196
.US30Cash 138
.USTECHCash 19
EURUSD 7
.US500Cash 2
GBPJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.DE40Cash -2
XAUUSD -32
.US30Cash -1
.USTECHCash -1
EURUSD 0
.US500Cash -1
GBPJPY 0
USDJPY -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.DE40Cash 13K
XAUUSD -3.6K
.US30Cash -2.2K
.USTECHCash -760
EURUSD -6
.US500Cash -105
GBPJPY 0
USDJPY -424
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.49 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +54.20 USD
Макс. убыток в серии: -14.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 62
RoboForex-Pro-4
2.11 × 2479
RoboForex-Pro-5
2.53 × 3933
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.57 × 272
RoboForex-Pro-6
3.00 × 1780
VantageInternational-Live 9
3.29 × 91
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.20 × 478
RoboForex-Pro-3
5.33 × 75
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Нет отзывов
2025.12.23 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.28 18:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.28 14:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 09:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 03:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 01:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
