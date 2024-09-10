- Прирост
Всего трейдов:
813
Прибыльных трейдов:
544 (66.91%)
Убыточных трейдов:
269 (33.09%)
Лучший трейд:
14.49 USD
Худший трейд:
-55.78 USD
Общая прибыль:
521.63 USD (105 965 pips)
Общий убыток:
-562.09 USD (99 575 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (54.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.20 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
5.62%
Макс. загрузка депозита:
221.21%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
400 (49.20%)
Коротких трейдов:
413 (50.80%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
0.96 USD
Средний убыток:
-2.09 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-14.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-144.68 USD (4)
Прирост в месяц:
-5.29%
Годовой прогноз:
-64.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.87 USD
Максимальная:
181.60 USD (79.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.68% (181.60 USD)
По эквити:
64.53% (135.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|449
|XAUUSD
|196
|.US30Cash
|138
|.USTECHCash
|19
|EURUSD
|7
|.US500Cash
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.DE40Cash
|-2
|XAUUSD
|-32
|.US30Cash
|-1
|.USTECHCash
|-1
|EURUSD
|0
|.US500Cash
|-1
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.DE40Cash
|13K
|XAUUSD
|-3.6K
|.US30Cash
|-2.2K
|.USTECHCash
|-760
|EURUSD
|-6
|.US500Cash
|-105
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-424
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.49 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +54.20 USD
Макс. убыток в серии: -14.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 62
|
RoboForex-Pro-4
|2.11 × 2479
|
RoboForex-Pro-5
|2.53 × 3933
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.57 × 272
|
RoboForex-Pro-6
|3.00 × 1780
|
VantageInternational-Live 9
|3.29 × 91
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.20 × 478
|
RoboForex-Pro-3
|5.33 × 75
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
