Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5 0.26 × 62 RoboForex-Pro-4 2.11 × 2479 RoboForex-Pro-5 2.53 × 3933 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 2.57 × 272 RoboForex-Pro-6 3.00 × 1780 VantageInternational-Live 9 3.29 × 91 ForexClubBY-MT4 Real Server 5.20 × 478 RoboForex-Pro-3 5.33 × 75 Axi-US03-Live 10.24 × 793