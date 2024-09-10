- 자본
- 축소
트레이드:
816
이익 거래:
546 (66.91%)
손실 거래:
270 (33.09%)
최고의 거래:
14.49 USD
최악의 거래:
-55.78 USD
총 수익:
522.33 USD (106 565 pips)
총 손실:
-562.47 USD (99 898 pips)
연속 최대 이익:
19 (54.20 USD)
연속 최대 이익:
54.20 USD (19)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
5.62%
최대 입금량:
221.21%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
42 분
회복 요인:
-0.22
롱(주식매수):
403 (49.39%)
숏(주식차입매도):
413 (50.61%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-0.05 USD
평균 이익:
0.96 USD
평균 손실:
-2.08 USD
연속 최대 손실:
12 (-14.23 USD)
연속 최대 손실:
-144.68 USD (4)
월별 성장률:
-0.15%
연간 예측:
-1.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
53.87 USD
최대한의:
181.60 USD (79.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.68% (181.60 USD)
자본금별:
64.53% (135.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|452
|XAUUSD
|196
|.US30Cash
|138
|.USTECHCash
|19
|EURUSD
|7
|.US500Cash
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|.DE40Cash
|-2
|XAUUSD
|-32
|.US30Cash
|-1
|.USTECHCash
|-1
|EURUSD
|0
|.US500Cash
|-1
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|.DE40Cash
|14K
|XAUUSD
|-3.6K
|.US30Cash
|-2.2K
|.USTECHCash
|-760
|EURUSD
|-6
|.US500Cash
|-105
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-424
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.49 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +54.20 USD
연속 최대 손실: -14.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 62
|
RoboForex-Pro-4
|2.19 × 2507
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.57 × 272
|
RoboForex-Pro-5
|2.72 × 4045
|
RoboForex-Pro-6
|3.20 × 1836
|
VantageInternational-Live 9
|3.29 × 91
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.20 × 478
|
RoboForex-Pro-3
|5.33 × 75
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
리뷰 없음
