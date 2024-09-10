시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Daniel
Daniel Tarantino

Daniel

Daniel Tarantino
0 리뷰
70
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -40%
RoboForex-Pro-4
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
816
이익 거래:
546 (66.91%)
손실 거래:
270 (33.09%)
최고의 거래:
14.49 USD
최악의 거래:
-55.78 USD
총 수익:
522.33 USD (106 565 pips)
총 손실:
-562.47 USD (99 898 pips)
연속 최대 이익:
19 (54.20 USD)
연속 최대 이익:
54.20 USD (19)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
5.62%
최대 입금량:
221.21%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
42 분
회복 요인:
-0.22
롱(주식매수):
403 (49.39%)
숏(주식차입매도):
413 (50.61%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-0.05 USD
평균 이익:
0.96 USD
평균 손실:
-2.08 USD
연속 최대 손실:
12 (-14.23 USD)
연속 최대 손실:
-144.68 USD (4)
월별 성장률:
-0.15%
연간 예측:
-1.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
53.87 USD
최대한의:
181.60 USD (79.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.68% (181.60 USD)
자본금별:
64.53% (135.18 USD)

배포

심볼 Sell Buy
.DE40Cash 452
XAUUSD 196
.US30Cash 138
.USTECHCash 19
EURUSD 7
.US500Cash 2
GBPJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
.DE40Cash -2
XAUUSD -32
.US30Cash -1
.USTECHCash -1
EURUSD 0
.US500Cash -1
GBPJPY 0
USDJPY -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
.DE40Cash 14K
XAUUSD -3.6K
.US30Cash -2.2K
.USTECHCash -760
EURUSD -6
.US500Cash -105
GBPJPY 0
USDJPY -424
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +14.49 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +54.20 USD
연속 최대 손실: -14.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 62
RoboForex-Pro-4
2.19 × 2507
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.57 × 272
RoboForex-Pro-5
2.72 × 4045
RoboForex-Pro-6
3.20 × 1836
VantageInternational-Live 9
3.29 × 91
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.20 × 478
RoboForex-Pro-3
5.33 × 75
Axi-US03-Live
10.24 × 793
리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.