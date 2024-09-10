信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Daniel
Daniel Tarantino

Daniel

Daniel Tarantino
0条评论
67
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -40%
RoboForex-Pro-4
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
813
盈利交易:
544 (66.91%)
亏损交易:
269 (33.09%)
最好交易:
14.49 USD
最差交易:
-55.78 USD
毛利:
521.63 USD (105 965 pips)
毛利亏损:
-562.09 USD (99 575 pips)
最大连续赢利:
19 (54.20 USD)
最大连续盈利:
54.20 USD (19)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
5.62%
最大入金加载:
221.21%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
-0.22
长期交易:
400 (49.20%)
短期交易:
413 (50.80%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.05 USD
平均利润:
0.96 USD
平均损失:
-2.09 USD
最大连续失误:
12 (-14.23 USD)
最大连续亏损:
-144.68 USD (4)
每月增长:
-6.23%
年度预测:
-73.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
53.87 USD
最大值:
181.60 USD (79.74%)
相对跌幅:
结余:
79.68% (181.60 USD)
净值:
64.53% (135.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
.DE40Cash 449
XAUUSD 196
.US30Cash 138
.USTECHCash 19
EURUSD 7
.US500Cash 2
GBPJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
.DE40Cash -2
XAUUSD -32
.US30Cash -1
.USTECHCash -1
EURUSD 0
.US500Cash -1
GBPJPY 0
USDJPY -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
.DE40Cash 13K
XAUUSD -3.6K
.US30Cash -2.2K
.USTECHCash -760
EURUSD -6
.US500Cash -105
GBPJPY 0
USDJPY -424
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.49 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +54.20 USD
最大连续亏损: -14.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 62
RoboForex-Pro-4
2.11 × 2479
RoboForex-Pro-5
2.53 × 3933
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.57 × 272
RoboForex-Pro-6
3.00 × 1780
VantageInternational-Live 9
3.29 × 91
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.20 × 478
RoboForex-Pro-3
5.33 × 75
Axi-US03-Live
10.24 × 793
没有评论
2025.12.23 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.28 18:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.28 14:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 09:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 03:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 01:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
