Daniel Tarantino

Daniel

Daniel Tarantino
0 recensioni
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -38%
RoboForex-Pro-4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
678
Profit Trade:
449 (66.22%)
Loss Trade:
229 (33.78%)
Best Trade:
14.49 USD
Worst Trade:
-55.78 USD
Profitto lordo:
504.13 USD (90 557 pips)
Perdita lorda:
-541.83 USD (84 117 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (54.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.20 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
5.62%
Massimo carico di deposito:
221.21%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
307 (45.28%)
Short Trade:
371 (54.72%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-2.37 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-14.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.68 USD (4)
Crescita mensile:
-0.43%
Previsione annuale:
-5.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.87 USD
Massimale:
181.60 USD (79.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.68% (181.60 USD)
Per equità:
64.53% (135.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.DE40Cash 344
XAUUSD 196
.US30Cash 111
.USTECHCash 17
EURUSD 7
GBPJPY 1
USDJPY 1
.US500Cash 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.DE40Cash -4
XAUUSD -32
.US30Cash 1
.USTECHCash 0
EURUSD 0
GBPJPY 0
USDJPY -3
.US500Cash 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.DE40Cash 10K
XAUUSD -3.6K
.US30Cash 491
.USTECHCash -398
EURUSD -6
GBPJPY 0
USDJPY -424
.US500Cash 3
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.49 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.20 USD
Massima perdita consecutiva: -14.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 62
RoboForex-Pro-4
1.68 × 2035
RoboForex-Pro-5
1.89 × 3006
RoboForex-Pro-6
2.43 × 1329
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.57 × 272
VantageInternational-Live 9
3.29 × 91
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.20 × 478
RoboForex-Pro-3
5.33 × 75
Axi-US03-Live
10.24 × 793
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.28 18:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.28 14:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 09:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 03:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 01:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.22 10:16
A large drawdown may occur on the account again
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.