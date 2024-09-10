- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
678
Profit Trade:
449 (66.22%)
Loss Trade:
229 (33.78%)
Best Trade:
14.49 USD
Worst Trade:
-55.78 USD
Profitto lordo:
504.13 USD (90 557 pips)
Perdita lorda:
-541.83 USD (84 117 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (54.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.20 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
5.62%
Massimo carico di deposito:
221.21%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
307 (45.28%)
Short Trade:
371 (54.72%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-2.37 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-14.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.68 USD (4)
Crescita mensile:
-0.43%
Previsione annuale:
-5.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.87 USD
Massimale:
181.60 USD (79.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.68% (181.60 USD)
Per equità:
64.53% (135.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|344
|XAUUSD
|196
|.US30Cash
|111
|.USTECHCash
|17
|EURUSD
|7
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|.US500Cash
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.DE40Cash
|-4
|XAUUSD
|-32
|.US30Cash
|1
|.USTECHCash
|0
|EURUSD
|0
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-3
|.US500Cash
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.DE40Cash
|10K
|XAUUSD
|-3.6K
|.US30Cash
|491
|.USTECHCash
|-398
|EURUSD
|-6
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-424
|.US500Cash
|3
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.49 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.20 USD
Massima perdita consecutiva: -14.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 62
RoboForex-Pro-4
|1.68 × 2035
RoboForex-Pro-5
|1.89 × 3006
RoboForex-Pro-6
|2.43 × 1329
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.57 × 272
VantageInternational-Live 9
|3.29 × 91
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.20 × 478
RoboForex-Pro-3
|5.33 × 75
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
