Daniel Tarantino

Daniel

Daniel Tarantino
0 comentarios
67 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -40%
RoboForex-Pro-4
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
813
Transacciones Rentables:
544 (66.91%)
Transacciones Irrentables:
269 (33.09%)
Mejor transacción:
14.49 USD
Peor transacción:
-55.78 USD
Beneficio Bruto:
521.63 USD (105 965 pips)
Pérdidas Brutas:
-562.09 USD (99 575 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (54.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.20 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
5.62%
Carga máxima del depósito:
221.21%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
-0.22
Transacciones Largas:
400 (49.20%)
Transacciones Cortas:
413 (50.80%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.05 USD
Beneficio medio:
0.96 USD
Pérdidas medias:
-2.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-14.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-144.68 USD (4)
Crecimiento al mes:
-6.25%
Pronóstico anual:
-73.93%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.87 USD
Máxima:
181.60 USD (79.74%)
Reducción relativa:
De balance:
79.68% (181.60 USD)
De fondos:
64.53% (135.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.DE40Cash 449
XAUUSD 196
.US30Cash 138
.USTECHCash 19
EURUSD 7
.US500Cash 2
GBPJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.DE40Cash -2
XAUUSD -32
.US30Cash -1
.USTECHCash -1
EURUSD 0
.US500Cash -1
GBPJPY 0
USDJPY -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.DE40Cash 13K
XAUUSD -3.6K
.US30Cash -2.2K
.USTECHCash -760
EURUSD -6
.US500Cash -105
GBPJPY 0
USDJPY -424
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.49 USD
Peor transacción: -56 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +54.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 62
RoboForex-Pro-4
2.11 × 2479
RoboForex-Pro-5
2.53 × 3933
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.57 × 272
RoboForex-Pro-6
3.00 × 1780
VantageInternational-Live 9
3.29 × 91
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.20 × 478
RoboForex-Pro-3
5.33 × 75
Axi-US03-Live
10.24 × 793
2025.12.23 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.28 18:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.28 14:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 09:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 03:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 01:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.