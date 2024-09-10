- Incremento
Total de Trades:
813
Transacciones Rentables:
544 (66.91%)
Transacciones Irrentables:
269 (33.09%)
Mejor transacción:
14.49 USD
Peor transacción:
-55.78 USD
Beneficio Bruto:
521.63 USD (105 965 pips)
Pérdidas Brutas:
-562.09 USD (99 575 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (54.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.20 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
5.62%
Carga máxima del depósito:
221.21%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
-0.22
Transacciones Largas:
400 (49.20%)
Transacciones Cortas:
413 (50.80%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.05 USD
Beneficio medio:
0.96 USD
Pérdidas medias:
-2.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-14.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-144.68 USD (4)
Crecimiento al mes:
-6.25%
Pronóstico anual:
-73.93%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.87 USD
Máxima:
181.60 USD (79.74%)
Reducción relativa:
De balance:
79.68% (181.60 USD)
De fondos:
64.53% (135.18 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|449
|XAUUSD
|196
|.US30Cash
|138
|.USTECHCash
|19
|EURUSD
|7
|.US500Cash
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|.DE40Cash
|-2
|XAUUSD
|-32
|.US30Cash
|-1
|.USTECHCash
|-1
|EURUSD
|0
|.US500Cash
|-1
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|.DE40Cash
|13K
|XAUUSD
|-3.6K
|.US30Cash
|-2.2K
|.USTECHCash
|-760
|EURUSD
|-6
|.US500Cash
|-105
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-424
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 62
|
RoboForex-Pro-4
|2.11 × 2479
|
RoboForex-Pro-5
|2.53 × 3933
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.57 × 272
|
RoboForex-Pro-6
|3.00 × 1780
|
VantageInternational-Live 9
|3.29 × 91
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.20 × 478
|
RoboForex-Pro-3
|5.33 × 75
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
