SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Daniel
Daniel Tarantino

Daniel

Daniel Tarantino
0 comentários
67 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -40%
RoboForex-Pro-4
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
813
Negociações com lucro:
544 (66.91%)
Negociações com perda:
269 (33.09%)
Melhor negociação:
14.49 USD
Pior negociação:
-55.78 USD
Lucro bruto:
521.63 USD (105 965 pips)
Perda bruta:
-562.09 USD (99 575 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (54.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.20 USD (19)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
5.62%
Depósito máximo carregado:
221.21%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
400 (49.20%)
Negociações curtas:
413 (50.80%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.05 USD
Lucro médio:
0.96 USD
Perda média:
-2.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-14.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-144.68 USD (4)
Crescimento mensal:
-5.75%
Previsão anual:
-69.81%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.87 USD
Máximo:
181.60 USD (79.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.68% (181.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.53% (135.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.DE40Cash 449
XAUUSD 196
.US30Cash 138
.USTECHCash 19
EURUSD 7
.US500Cash 2
GBPJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.DE40Cash -2
XAUUSD -32
.US30Cash -1
.USTECHCash -1
EURUSD 0
.US500Cash -1
GBPJPY 0
USDJPY -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.DE40Cash 13K
XAUUSD -3.6K
.US30Cash -2.2K
.USTECHCash -760
EURUSD -6
.US500Cash -105
GBPJPY 0
USDJPY -424
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.49 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +54.20 USD
Máxima perda consecutiva: -14.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 62
RoboForex-Pro-4
2.11 × 2479
RoboForex-Pro-5
2.53 × 3933
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.57 × 272
RoboForex-Pro-6
3.00 × 1780
VantageInternational-Live 9
3.29 × 91
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.20 × 478
RoboForex-Pro-3
5.33 × 75
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.23 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.28 18:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.28 14:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 09:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 03:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 01:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Daniel
30 USD por mês
-40%
0
0
USD
60
USD
67
0%
813
66%
6%
0.92
-0.05
USD
80%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.