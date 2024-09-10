- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
813
Negociações com lucro:
544 (66.91%)
Negociações com perda:
269 (33.09%)
Melhor negociação:
14.49 USD
Pior negociação:
-55.78 USD
Lucro bruto:
521.63 USD (105 965 pips)
Perda bruta:
-562.09 USD (99 575 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (54.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.20 USD (19)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
5.62%
Depósito máximo carregado:
221.21%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
400 (49.20%)
Negociações curtas:
413 (50.80%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.05 USD
Lucro médio:
0.96 USD
Perda média:
-2.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-14.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-144.68 USD (4)
Crescimento mensal:
-5.75%
Previsão anual:
-69.81%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.87 USD
Máximo:
181.60 USD (79.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.68% (181.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.53% (135.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|449
|XAUUSD
|196
|.US30Cash
|138
|.USTECHCash
|19
|EURUSD
|7
|.US500Cash
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|.DE40Cash
|-2
|XAUUSD
|-32
|.US30Cash
|-1
|.USTECHCash
|-1
|EURUSD
|0
|.US500Cash
|-1
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|.DE40Cash
|13K
|XAUUSD
|-3.6K
|.US30Cash
|-2.2K
|.USTECHCash
|-760
|EURUSD
|-6
|.US500Cash
|-105
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-424
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.49 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +54.20 USD
Máxima perda consecutiva: -14.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 62
|
RoboForex-Pro-4
|2.11 × 2479
|
RoboForex-Pro-5
|2.53 × 3933
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.57 × 272
|
RoboForex-Pro-6
|3.00 × 1780
|
VantageInternational-Live 9
|3.29 × 91
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.20 × 478
|
RoboForex-Pro-3
|5.33 × 75
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-40%
0
0
USD
USD
60
USD
USD
67
0%
813
66%
6%
0.92
-0.05
USD
USD
80%
1:100