Daniel Tarantino

Daniel

Daniel Tarantino
0 avis
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -38%
RoboForex-Pro-4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
678
Bénéfice trades:
449 (66.22%)
Perte trades:
229 (33.78%)
Meilleure transaction:
14.49 USD
Pire transaction:
-55.78 USD
Bénéfice brut:
504.13 USD (90 557 pips)
Perte brute:
-541.83 USD (84 117 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (54.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.20 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
5.62%
Charge de dépôt maximale:
221.21%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
48 minutes
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
307 (45.28%)
Courts trades:
371 (54.72%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.06 USD
Bénéfice moyen:
1.12 USD
Perte moyenne:
-2.37 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-14.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-144.68 USD (4)
Croissance mensuelle:
-1.04%
Prévision annuelle:
-12.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53.87 USD
Maximal:
181.60 USD (79.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.68% (181.60 USD)
Par fonds propres:
64.53% (135.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.DE40Cash 344
XAUUSD 196
.US30Cash 111
.USTECHCash 17
EURUSD 7
GBPJPY 1
USDJPY 1
.US500Cash 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.DE40Cash -4
XAUUSD -32
.US30Cash 1
.USTECHCash 0
EURUSD 0
GBPJPY 0
USDJPY -3
.US500Cash 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.DE40Cash 10K
XAUUSD -3.6K
.US30Cash 491
.USTECHCash -398
EURUSD -6
GBPJPY 0
USDJPY -424
.US500Cash 3
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.49 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +54.20 USD
Perte consécutive maximale: -14.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.26 × 62
RoboForex-Pro-4
1.69 × 2026
RoboForex-Pro-5
1.89 × 2970
RoboForex-Pro-6
2.43 × 1311
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.57 × 272
VantageInternational-Live 9
3.29 × 91
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.20 × 478
RoboForex-Pro-3
5.33 × 75
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Aucun avis
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.28 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.28 18:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.28 14:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 09:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 03:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.27 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 01:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.22 10:16
A large drawdown may occur on the account again
