シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MSC Fund Pro
Bui Huy Dat

MSC Fund Pro

Bui Huy Dat
レビュー0件
信頼性
167週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 22%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 048
利益トレード:
1 586 (77.44%)
損失トレード:
462 (22.56%)
ベストトレード:
118.12 USD
最悪のトレード:
-51.94 USD
総利益:
4 155.31 USD (242 836 pips)
総損失:
-2 123.35 USD (138 499 pips)
最大連続の勝ち:
32 (39.27 USD)
最大連続利益:
132.01 USD (4)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
75.30%
最大入金額:
14.73%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
11.97
長いトレード:
1 086 (53.03%)
短いトレード:
962 (46.97%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
2.62 USD
平均損失:
-4.60 USD
最大連続の負け:
8 (-37.15 USD)
最大連続損失:
-111.52 USD (4)
月間成長:
0.42%
年間予想:
7.28%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 USD
最大の:
169.71 USD (1.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.60% (165.79 USD)
エクイティによる:
6.52% (661.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 1688
AUDNZD 205
NZDCAD 153
USDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 1.4K
AUDNZD 248
NZDCAD 325
USDCAD 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 78K
AUDNZD 9.5K
NZDCAD 16K
USDCAD 844
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +118.12 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +39.27 USD
最大連続損失: -37.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.63 × 318
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.20 × 573
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 334
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.87 × 31
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Earnex-Trade
3.95 × 492
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
15 より多く...
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)


Use MSC Line EAMSC ProMax EA MT5 with config suitable for fund trading.

FXCE fund's investment account is currently: 500K $

Total loss commitment of 8%

Investor Recommend:

The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.

A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose

    Contacts:

    Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969

    telegram:  https://t.me/TonyOnl



    レビューなし
    2025.07.10 00:34
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.07.08 18:21
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.05.02 10:50
    Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
    2025.03.10 13:51
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.03.07 14:22
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.03.05 13:19
    Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
    2025.01.13 05:55
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.01.09 13:43
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.10.21 15:00
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2024.10.21 09:41
    Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
    2024.10.21 08:54
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2024.09.25 10:31
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.09.24 23:48
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.01.08 10:15
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2023.12.28 04:55
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2023.11.06 18:19
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2023.10.26 03:54
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2023.10.02 05:43
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2023.09.24 13:40
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2023.07.12 17:46
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    コピー

    MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

    シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

    プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください