- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 048
利益トレード:
1 586 (77.44%)
損失トレード:
462 (22.56%)
ベストトレード:
118.12 USD
最悪のトレード:
-51.94 USD
総利益:
4 155.31 USD (242 836 pips)
総損失:
-2 123.35 USD (138 499 pips)
最大連続の勝ち:
32 (39.27 USD)
最大連続利益:
132.01 USD (4)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
75.30%
最大入金額:
14.73%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
11.97
長いトレード:
1 086 (53.03%)
短いトレード:
962 (46.97%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
2.62 USD
平均損失:
-4.60 USD
最大連続の負け:
8 (-37.15 USD)
最大連続損失:
-111.52 USD (4)
月間成長:
0.42%
年間予想:
7.28%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 USD
最大の:
169.71 USD (1.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.60% (165.79 USD)
エクイティによる:
6.52% (661.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1688
|AUDNZD
|205
|NZDCAD
|153
|USDCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|248
|NZDCAD
|325
|USDCAD
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|78K
|AUDNZD
|9.5K
|NZDCAD
|16K
|USDCAD
|844
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +118.12 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +39.27 USD
最大連続損失: -37.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.63 × 318
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.20 × 573
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 334
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 31
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Earnex-Trade
|3.95 × 492
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
