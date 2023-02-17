SinaisSeções
Bui Huy Dat

MSC Fund Pro

Bui Huy Dat
0 comentários
Confiabilidade
167 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2022 22%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 048
Negociações com lucro:
1 586 (77.44%)
Negociações com perda:
462 (22.56%)
Melhor negociação:
118.12 USD
Pior negociação:
-51.94 USD
Lucro bruto:
4 155.31 USD (242 836 pips)
Perda bruta:
-2 123.35 USD (138 499 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (39.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
132.01 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
75.30%
Depósito máximo carregado:
14.73%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.97
Negociações longas:
1 086 (53.03%)
Negociações curtas:
962 (46.97%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
2.62 USD
Perda média:
-4.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-37.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111.52 USD (4)
Crescimento mensal:
0.54%
Previsão anual:
7.28%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
169.71 USD (1.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.60% (165.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.52% (661.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 1688
AUDNZD 205
NZDCAD 153
USDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 1.4K
AUDNZD 248
NZDCAD 325
USDCAD 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 78K
AUDNZD 9.5K
NZDCAD 16K
USDCAD 844
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +118.12 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +39.27 USD
Máxima perda consecutiva: -37.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.63 × 318
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.20 × 573
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 334
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.87 × 31
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Earnex-Trade
3.95 × 492
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
15 mais ...
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)


Use MSC Line EAMSC ProMax EA MT5 with config suitable for fund trading.

FXCE fund's investment account is currently: 500K $

Total loss commitment of 8%

Investor Recommend:

The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.

A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose

    Contacts:

    Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969

    telegram:  https://t.me/TonyOnl



