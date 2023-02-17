- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 048
Negociações com lucro:
1 586 (77.44%)
Negociações com perda:
462 (22.56%)
Melhor negociação:
118.12 USD
Pior negociação:
-51.94 USD
Lucro bruto:
4 155.31 USD (242 836 pips)
Perda bruta:
-2 123.35 USD (138 499 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (39.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
132.01 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
75.30%
Depósito máximo carregado:
14.73%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.97
Negociações longas:
1 086 (53.03%)
Negociações curtas:
962 (46.97%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
2.62 USD
Perda média:
-4.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-37.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111.52 USD (4)
Crescimento mensal:
0.54%
Previsão anual:
7.28%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
169.71 USD (1.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.60% (165.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.52% (661.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1688
|AUDNZD
|205
|NZDCAD
|153
|USDCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|248
|NZDCAD
|325
|USDCAD
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|78K
|AUDNZD
|9.5K
|NZDCAD
|16K
|USDCAD
|844
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +118.12 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +39.27 USD
Máxima perda consecutiva: -37.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.63 × 318
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.20 × 573
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 334
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 31
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Earnex-Trade
|3.95 × 492
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
