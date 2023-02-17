- Прирост
Всего трейдов:
2 047
Прибыльных трейдов:
1 585 (77.43%)
Убыточных трейдов:
462 (22.57%)
Лучший трейд:
118.12 USD
Худший трейд:
-51.94 USD
Общая прибыль:
4 155.20 USD (242 801 pips)
Общий убыток:
-2 123.28 USD (138 499 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (39.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.01 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
75.30%
Макс. загрузка депозита:
14.73%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.97
Длинных трейдов:
1 086 (53.05%)
Коротких трейдов:
961 (46.95%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
2.62 USD
Средний убыток:
-4.60 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-37.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.52 USD (4)
Прирост в месяц:
0.58%
Годовой прогноз:
7.28%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
169.71 USD (1.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.60% (165.79 USD)
По эквити:
6.52% (661.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1687
|AUDNZD
|205
|NZDCAD
|153
|USDCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|248
|NZDCAD
|325
|USDCAD
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|78K
|AUDNZD
|9.5K
|NZDCAD
|16K
|USDCAD
|844
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +118.12 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +39.27 USD
Макс. убыток в серии: -37.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.63 × 318
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.20 × 573
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 334
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 31
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Earnex-Trade
|3.95 × 492
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
