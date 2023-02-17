СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MSC Fund Pro
Bui Huy Dat

MSC Fund Pro

Bui Huy Dat
0 отзывов
Надежность
166 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 22%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 047
Прибыльных трейдов:
1 585 (77.43%)
Убыточных трейдов:
462 (22.57%)
Лучший трейд:
118.12 USD
Худший трейд:
-51.94 USD
Общая прибыль:
4 155.20 USD (242 801 pips)
Общий убыток:
-2 123.28 USD (138 499 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (39.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.01 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
75.30%
Макс. загрузка депозита:
14.73%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.97
Длинных трейдов:
1 086 (53.05%)
Коротких трейдов:
961 (46.95%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
2.62 USD
Средний убыток:
-4.60 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-37.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.52 USD (4)
Прирост в месяц:
0.58%
Годовой прогноз:
7.28%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
169.71 USD (1.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.60% (165.79 USD)
По эквити:
6.52% (661.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 1687
AUDNZD 205
NZDCAD 153
USDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 1.4K
AUDNZD 248
NZDCAD 325
USDCAD 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 78K
AUDNZD 9.5K
NZDCAD 16K
USDCAD 844
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +118.12 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +39.27 USD
Макс. убыток в серии: -37.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.63 × 318
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.20 × 573
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 334
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.87 × 31
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Earnex-Trade
3.95 × 492
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
еще 15...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)


Use MSC Line EAMSC ProMax EA MT5 with config suitable for fund trading.

FXCE fund's investment account is currently: 500K $

Total loss commitment of 8%

Investor Recommend:

The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.

A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose

    Contacts:

    Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969

    telegram:  https://t.me/TonyOnl



    Нет отзывов
    2025.07.10 00:34
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.07.08 18:21
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.05.02 10:50
    Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
    2025.03.10 13:51
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.03.07 14:22
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.03.05 13:19
    Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
    2025.01.13 05:55
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.01.09 13:43
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.10.21 15:00
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2024.10.21 09:41
    Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
    2024.10.21 08:54
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2024.09.25 10:31
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.09.24 23:48
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.01.08 10:15
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2023.12.28 04:55
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2023.11.06 18:19
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2023.10.26 03:54
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2023.10.02 05:43
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2023.09.24 13:40
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2023.07.12 17:46
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
    Сигнал
    Цена
    Прирост
    Подписчики
    Средства
    Баланс
    Недели
    Торговые роботы
    Трейды
    В плюсе
    Активность
    PF
    Мат. ожидание
    Просадка
    Плечо
    MSC Fund Pro
    30 USD в месяц
    22%
    0
    0
    USD
    10K
    USD
    166
    89%
    2 047
    77%
    75%
    1.95
    0.99
    USD
    7%
    1:30
    Копировать

    Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

    Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

    Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.