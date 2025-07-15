クォートセクション
VOOG: Vanguard S&P 500 Growth ETF

433.27 USD 3.17 (0.74%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VOOGの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり431.76の安値と435.27の高値で取引されました。

Vanguard S&P 500 Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
431.76 435.27
1年のレンジ
286.00 435.27
以前の終値
430.10
始値
433.26
買値
433.27
買値
433.57
安値
431.76
高値
435.27
出来高
446
1日の変化
0.74%
1ヶ月の変化
6.21%
6ヶ月の変化
30.11%
1年の変化
25.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K