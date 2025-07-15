KurseKategorien
VOOG: Vanguard S&P 500 Growth ETF

436.46 USD 3.19 (0.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VOOG hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 433.78 bis zu einem Hoch von 436.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard S&P 500 Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
433.78 436.65
Jahresspanne
286.00 436.65
Vorheriger Schlusskurs
433.27
Eröffnung
434.80
Bid
436.46
Ask
436.76
Tief
433.78
Hoch
436.65
Volumen
338
Tagesänderung
0.74%
Monatsänderung
7.00%
6-Monatsänderung
31.07%
Jahresänderung
26.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K