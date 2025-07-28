VOOG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Vanguard S&P 500 Growth ETF hisse senedi 426.63 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 426.52 - 442.47 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 440.07 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 989 değerine ulaştı. VOOG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard S&P 500 Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Vanguard S&P 500 Growth ETF hisse senedi şu anda 426.63 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 23.80% ve USD değerlerini izler. VOOG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VOOG hisse senedi nasıl alınır? Vanguard S&P 500 Growth ETF hisselerini şu anki 426.63 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 426.63 ve Ask 426.93 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 989 ve günlük değişim oranı -3.25% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VOOG fiyat hareketlerini takip edin.

VOOG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Vanguard S&P 500 Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 286.00 - 442.47 ve mevcut fiyatı 426.63 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 426.63 veya Ask 426.93 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.43% ve 6 aylık değişim oranı 22.82% değerlerini karşılaştırır. VOOG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 442.47 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 286.00 - 442.47). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 440.07 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard S&P 500 Growth ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ETF Shares (VOOG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 286.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 426.63 ve hareket ettiği yıllık aralık 286.00 - 442.47 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VOOG fiyat hareketlerini izleyin.