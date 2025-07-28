- Genel bakış
VOOG: Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG fiyatı bugün -3.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 426.52 ve Yüksek fiyatı olarak 442.47 aralığında işlem gördü.
Vanguard S&P 500 Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOOG haberleri
Sıkça sorulan sorular
VOOG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Vanguard S&P 500 Growth ETF hisse senedi 426.63 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 426.52 - 442.47 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 440.07 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 989 değerine ulaştı. VOOG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Vanguard S&P 500 Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Vanguard S&P 500 Growth ETF hisse senedi şu anda 426.63 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 23.80% ve USD değerlerini izler. VOOG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VOOG hisse senedi nasıl alınır?
Vanguard S&P 500 Growth ETF hisselerini şu anki 426.63 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 426.63 ve Ask 426.93 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 989 ve günlük değişim oranı -3.25% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VOOG fiyat hareketlerini takip edin.
VOOG hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Vanguard S&P 500 Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 286.00 - 442.47 ve mevcut fiyatı 426.63 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 426.63 veya Ask 426.93 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.43% ve 6 aylık değişim oranı 22.82% değerlerini karşılaştırır. VOOG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 442.47 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 286.00 - 442.47). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 440.07 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard S&P 500 Growth ETF performansını takip edin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ETF Shares (VOOG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 286.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 426.63 ve hareket ettiği yıllık aralık 286.00 - 442.47 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VOOG fiyat hareketlerini izleyin.
VOOG hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Vanguard S&P 500 Growth ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 440.07 ve yıllık değişim oranı 23.80% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 440.07
- Açılış
- 440.96
- Satış
- 426.63
- Alış
- 426.93
- Düşük
- 426.52
- Yüksek
- 442.47
- Hacim
- 989
- Günlük değişim
- -3.05%
- Aylık değişim
- -1.43%
- 6 aylık değişim
- 22.82%
- Yıllık değişim
- 23.80%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki