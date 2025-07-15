시세섹션
통화 / VOOG
주식로 돌아가기

VOOG: Vanguard S&P 500 Growth ETF

436.46 USD 3.19 (0.74%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VOOG 환율이 오늘 0.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 433.78이고 고가는 436.65이었습니다.

Vanguard S&P 500 Growth ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VOOG News

일일 변동 비율
433.78 436.65
년간 변동
286.00 436.65
이전 종가
433.27
시가
434.80
Bid
436.46
Ask
436.76
저가
433.78
고가
436.65
볼륨
338
일일 변동
0.74%
월 변동
7.00%
6개월 변동
31.07%
년간 변동율
26.58%
20 9월, 토요일