VOOG: Vanguard S&P 500 Growth ETF

436.46 USD 3.19 (0.74%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VOOG a changé de 0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 433.78 et à un maximum de 436.65.

Suivez la dynamique Vanguard S&P 500 Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
433.78 436.65
Range Annuel
286.00 436.65
Clôture Précédente
433.27
Ouverture
434.80
Bid
436.46
Ask
436.76
Plus Bas
433.78
Plus Haut
436.65
Volume
338
Changement quotidien
0.74%
Changement Mensuel
7.00%
Changement à 6 Mois
31.07%
Changement Annuel
26.58%
20 septembre, samedi