Devises / VOOG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VOOG: Vanguard S&P 500 Growth ETF
436.46 USD 3.19 (0.74%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VOOG a changé de 0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 433.78 et à un maximum de 436.65.
Suivez la dynamique Vanguard S&P 500 Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOOG Nouvelles
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Should Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) Be on Your Investing Radar?
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- Vanguard S&P 500 Growth Index Fund: VOO With A Growth Tilt (NYSEARCA:VOOG)
- The Bubble Term
- Less-Than-Expected Inflation in July: Growth ETFs to Gain?
- GARP: Quality Can Help Flourish In Bullish Conditions (GARP)
- Three Rate Cuts Expected in 2025? ETFs in Focus
- Fed to Cut Rates Ahead? Growth ETFs to Play
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- The Outlook For S&P 500 Dividends In July 2025
- Growth ETFs Set New Records, Brush Off Tariff Headwinds
Range quotidien
433.78 436.65
Range Annuel
286.00 436.65
- Clôture Précédente
- 433.27
- Ouverture
- 434.80
- Bid
- 436.46
- Ask
- 436.76
- Plus Bas
- 433.78
- Plus Haut
- 436.65
- Volume
- 338
- Changement quotidien
- 0.74%
- Changement Mensuel
- 7.00%
- Changement à 6 Mois
- 31.07%
- Changement Annuel
- 26.58%
20 septembre, samedi