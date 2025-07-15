货币 / VOOG
VOOG: Vanguard S&P 500 Growth ETF
430.10 USD 2.26 (0.52%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VOOG汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点426.61和高点432.44进行交易。
关注Vanguard S&P 500 Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
426.61 432.44
年范围
286.00 433.90
- 前一天收盘价
- 432.36
- 开盘价
- 432.06
- 卖价
- 430.10
- 买价
- 430.40
- 最低价
- 426.61
- 最高价
- 432.44
- 交易量
- 635
- 日变化
- -0.52%
- 月变化
- 5.44%
- 6个月变化
- 29.16%
- 年变化
- 24.74%
