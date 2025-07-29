クォートセクション
通貨 / UL
UL: Unilever PLC

61.46 USD 0.94 (1.51%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ULの今日の為替レートは、-1.51%変化しました。日中、通貨は1あたり61.45の安値と61.86の高値で取引されました。

Unilever PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
61.45 61.86
1年のレンジ
54.32 65.66
以前の終値
62.40
始値
61.84
買値
61.46
買値
61.76
安値
61.45
高値
61.86
出来高
4.467 K
1日の変化
-1.51%
1ヶ月の変化
-3.21%
6ヶ月の変化
2.74%
1年の変化
-4.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K