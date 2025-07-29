通貨 / UL
UL: Unilever PLC
61.46 USD 0.94 (1.51%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ULの今日の為替レートは、-1.51%変化しました。日中、通貨は1あたり61.45の安値と61.86の高値で取引されました。
Unilever PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
UL News
61.45 61.86
1年のレンジ
54.32 65.66
- 以前の終値
- 62.40
- 始値
- 61.84
- 買値
- 61.46
- 買値
- 61.76
- 安値
- 61.45
- 高値
- 61.86
- 出来高
- 4.467 K
- 1日の変化
- -1.51%
- 1ヶ月の変化
- -3.21%
- 6ヶ月の変化
- 2.74%
- 1年の変化
- -4.99%
