UL: Unilever PLC
62.40 USD 0.54 (0.87%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UL de hoy ha cambiado un 0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 62.16, mientras que el máximo ha alcanzado 62.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Unilever PLC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
UL News
- Cofundador de los helados Ben & Jerry’s dimite porque Unilever "silencia" sus valores
- A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the iconoclastic ice-cream company’s voice.
- Cofundador de Ben & Jerry’s, Greenfield, renuncia por "silenciamiento" de Unilever
- El cofundador de Ben & Jerry’s, Greenfield, renuncia y cita "silenciamiento" de Unilever
- Unilever taps Srinivas Phatak as new finance chief
- Unilever PLC (UL) Analyst/Investor Day Transcript
- Flutter Entertainment nombra a Stefan Bomhard como director no ejecutivo
- Flutter Entertainment nombra a Stefan Bomhard como director no ejecutivo
- Unilever PLC (UL) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:UL)
- Estée Lauder nombra a René Lammers como director de investigación e innovación
- Estée Lauder nombra a René Lammers como director de investigación e innovación
- What Makes Unilever (UL) a New Buy Stock
- Is Ollie's Bargain Outlet (OLLI) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
- Opinion: ‘Technology is the new plumbing’ in senior housing — which is a huge opportunity for Apple, Netflix and Peloton
- Big Food goes small: Kraft Heinz bets on simplicity to boost shares
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Hartford International Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- KXI ETF: The Global Case For Consumer Staples (NYSEARCA:KXI)
- This 4 Fund Portfolio Gives You The Whole Shebang
- Janus Henderson Global Equity Income Fund Q2 2025 Commentary
- Earnings UL: Unilever Stock (UL) Melts as Ice Cream Demand Fails to Sweeten Profits - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Unilever ADR earnings missed by $0.46, revenue topped estimates
Rango diario
62.16 62.83
Rango anual
54.32 65.66
- Cierres anteriores
- 61.86
- Open
- 62.21
- Bid
- 62.40
- Ask
- 62.70
- Low
- 62.16
- High
- 62.83
- Volumen
- 5.335 K
- Cambio diario
- 0.87%
- Cambio mensual
- -1.73%
- Cambio a 6 meses
- 4.31%
- Cambio anual
- -3.54%
