货币 / UL
UL: Unilever PLC
62.25 USD 0.39 (0.63%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UL汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点62.16和高点62.39进行交易。
关注Unilever PLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UL新闻
- A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the iconoclastic ice-cream company’s voice.
- Unilever taps Srinivas Phatak as new finance chief
- Unilever PLC (UL) Analyst/Investor Day Transcript
- Unilever PLC (UL) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:UL)
- 雅诗兰黛任命René Lammers为首席研究与创新官
- What Makes Unilever (UL) a New Buy Stock
- Is Ollie's Bargain Outlet (OLLI) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
- Opinion: ‘Technology is the new plumbing’ in senior housing — which is a huge opportunity for Apple, Netflix and Peloton
- Big Food goes small: Kraft Heinz bets on simplicity to boost shares
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Hartford International Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- KXI ETF: The Global Case For Consumer Staples (NYSEARCA:KXI)
- This 4 Fund Portfolio Gives You The Whole Shebang
- Janus Henderson Global Equity Income Fund Q2 2025 Commentary
- Earnings UL: Unilever Stock (UL) Melts as Ice Cream Demand Fails to Sweeten Profits - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Unilever ADR earnings missed by $0.46, revenue topped estimates
- European stocks edge higher as earnings continue; inflation, jobs data eyed
- Unilever’s quarterly sales growth beats estimates
- ClearBridge Dividend Strategy ESG Portfolios Q2 2025 Commentary
- Analysis-Kraft Heinz seeks to revive old brands by undoing 2015 mega-merger
- Unilever Stock: Keep Calm And Carry On (NYSE:UL)
- Top Beauty and Cosmetics Stocks That May Drive Long-Term Growth
日范围
62.16 62.39
年范围
54.32 65.66
- 前一天收盘价
- 61.86
- 开盘价
- 62.21
- 卖价
- 62.25
- 买价
- 62.55
- 最低价
- 62.16
- 最高价
- 62.39
- 交易量
- 1.226 K
- 日变化
- 0.63%
- 月变化
- -1.97%
- 6个月变化
- 4.06%
- 年变化
- -3.77%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值