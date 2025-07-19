CotationsSections
UL: Unilever PLC

61.22 USD 0.24 (0.39%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UL a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.21 et à un maximum de 61.86.

Suivez la dynamique Unilever PLC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
61.21 61.86
Range Annuel
54.32 65.66
Clôture Précédente
61.46
Ouverture
61.80
Bid
61.22
Ask
61.52
Plus Bas
61.21
Plus Haut
61.86
Volume
5.259 K
Changement quotidien
-0.39%
Changement Mensuel
-3.59%
Changement à 6 Mois
2.34%
Changement Annuel
-5.36%
