UL: Unilever PLC
61.22 USD 0.24 (0.39%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UL a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.21 et à un maximum de 61.86.
Suivez la dynamique Unilever PLC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
61.21 61.86
Range Annuel
54.32 65.66
- Clôture Précédente
- 61.46
- Ouverture
- 61.80
- Bid
- 61.22
- Ask
- 61.52
- Plus Bas
- 61.21
- Plus Haut
- 61.86
- Volume
- 5.259 K
- Changement quotidien
- -0.39%
- Changement Mensuel
- -3.59%
- Changement à 6 Mois
- 2.34%
- Changement Annuel
- -5.36%
20 septembre, samedi